Alumno de telesecundaria en Oaxaca quema los ojos a su compañero

Un caso más de violencia o bullying en escuelas del país, ahora es en el estado de Oaxaca en donde un alumno de telesecundaria agredió a uno de sus compañeros lanzándole un liquido a la cara, quemándole los ojos.

Juan Luis, es un alumno de la telesecundaria en San Juan Guelavía, Oaxaca y sufrió de una agresión por parte de uno de compañeros quien le aventó agua con cal en los ojos.

El líquido provocó la quemadura de las retinas y con ello, la pérdida de visión del ojo izquierdo y el 90% del ojo derecho, de acuerdo con el relato de su mamá.

Irene Ricarda, mamá de Juan Luis relató a Fuerza Informativa Azteca: “El niño ya estaba a un lado cuando mi hijo levantó la cabeza y en ese momento fue que ya iba el niño con la cal, fue que mi hijo sintió el ardor en los ojos ya no pudo hacer nada. En ese momento fue pedir ayuda, estuvo pidiendo ayuda y caminó en ese momento”.

La mamá de Juan Luis indica que la agresión fue durante una práctica escolar de reforestación y que la atención fue tardía porque la maestra a cargo no se percató al momento y al acudir al centro de salud de la zona, no había un médico especialista para atenderlo.

Juan Luis necesitará trasplante de córneas

“Me comentan que en sus dos ojos tenía la cal, mi hijo en su desesperación que quería ayuda, caminó y se pegó en la nariz, le salió sangre de la nariz porque le tapaban los ojos con la cal”, agrega a su relato la mamá del joven agredido.

Irene dice estar desesperada porque el pronóstico médico es grave para su hijo Juan Luis: “El ojo izquierdo está en tratamiento dependiendo como reaccione a las gotas y todo eso sí no pues dice el doctor que se tiene que hacer un trasplante de córneas”.

Ante ello, Irene ha pedido apoyo de la ciudadanía, pues hará hasta lo imposible porque su hijo recupere la vista, a pesar de que su situación económica es difícil.

Además, refiere que la mamá de alumno que presuntamente le quemó los ojos a su hijo, no se ha hecho responsable de los gastos médicos como se comprometió.

“Hoy tuvo mi hijo cita, la señora no acudió, no me ha marcado, precisamente para ponernos de acuerdo no llegó, nos comentó el director que la maestra pidió su cambio... no queremos que el día de mañana llegue a pasar algún otro incidente”, dio la mamá de Juan Luis.