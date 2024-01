¡Cayó por un barranco! Estudiante de 15 años fallece tras ser víctima de acoso escolar

Familiares del joven Abel Fredy, aseguran que el estudiante de telesecundaria de la comunidad de San Simón Zahuatlán, Oaxaca falleció tras ser víctima de acoso escolar, y es que, informaron que el golpe que recibió en la cabeza al caer a un barranco y pegarse con un techado de lamina, le ocasionó seis días de agonía y finalmente la muerte.

El joven de 15 años tenia otros golpes en los pies, e incluso en los tobillos, además, el médico que lo atendió le comentó a su papá que no solo era un golpe, que en la cabeza tenía varios por eso se le inflamó su cerebro y cayó en estado inconsciente y fue lo que ocasionó lo que le pasó porque tenía más golpes en el cuerpo y la cabeza.

Por ello, sus familiares piden se investigue y se castigue al responsable e indicaron que los padres de Abel Fredy sólo hablan mixteco y eso les dificulta el acceso a la justicia.

“Que la Fiscalía haga algo porque no se puede quedar así, que vengan aquí al pueblo. También un llamado a los derechos humanos de Oaxaca que pongan un poco más de atención al pueblo de San Simón Zahuatlán para que esto no quede impune y que no vuelva a ocurrir, que venga y capacite a la zona para que no vuelva a ocurrir”, dijo una mujer familiar del joven agredido.

Mencionaron, que el joven, que se presume responsable, reconoció que golpeó al adolescente, sin embargo su familia no se ha hecho cargo.

Exigen justicia para Abel Fredy en Zahuatlán, Oaxaca

La joven familiar de Abel dijo que a varios días de lo ocurrido -desde el 16 de enero- nadie se ha venido a hacer cargo de los gastos médicos y funerarios nadie sabe nada

Mientras que a las autoridades municipales de San Simón Zahuatlán, piden que se investigue si fue un caso de acoso escolar y no ser omisas.

“Realmente queremos saber que pasó con el niño, que lamentablemente perdió la vida”, indicó la joven.

Profesores refieren que Abel Fredy, era un joven muy pacífico, sin embargo reconocen no cuentan con psicólogos en la telesecundaria para detectar este tipo de problemas en los jóvenes.

“Un alumno muy tranquilo, se llevaba con todos sus compañeros... No tenemos psicólogos más que nosotros orientamos a los jóvenes”, reveló uno de los profesores de la telesecundaria.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, sin embargo se investiga como primer causante el acoso escolar.