Encuentran sin vida a futbolista Álvaro Prieto; su cuerpo fue hallado entre dos vagones de tren

A través de sus redes sociales, el equipo de fútbol Córdoba confirmó que el cuerpo del jugador Álvaro Prieto fue encontrado sin vida; el futbolista llevaba al menos tres días desaparecido y fue visto por última vez en la estación de Santa Justa.

Por su parte, el equipo de Córdoba expresó su agradecimiento y comprensión en estos momentos complicados, así como las muestras solidaridad y cariño hacia Álvaro Prieto, jugador juvenil de este club.

Cuerpo de Álvaro Prieto es hallado entre dos vagones de tren

La Policía Nacional confirmó que el cuerpo del futbolista Álvaro Prieto fue encontrado entre dos vagones de tren en instalaciones de la estación Santa Justa de Sevilla, lugar donde el jugador de18 años fue visto por última vez.

Renfe, el líder de transporte ferroviario de España, aclaró que el tren en el que había sido encontrado el cuerpo de Álvaro Prieto, se encontraba en revisión desde el mes de agosto, por lo que el vagón estaba fuera de servicio.

Por el momento, el cuerpo de Álvaro Prieto fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se realizará la autopsia el día de mañana.

COMUNICADO OFICIAL

-Renfe expresa su pésame a la familia de Álvaro.

-El tren donde ha aparecido no prestaba servicio por avería.

-Desde agosto no se ha movido ni ha pasado revisión.

-Hoy realizaba una maniobra sin viajeros.

-Renfe colabora en la investigación con la policía. — InfoRenfe (@Inforenfe) October 16, 2023

TVE pide disculpas tras mostrar imágenes del cuerpo de Álvaro Prieto

El cuerpo de Álvaro Prieto fue encontrado por un reportero de TVE, empresa de medios de comunicación en España, quien en una de sus transmisiones, logró capturar imágenes del futbolista entre estos dos vagones.

Después de que las imágenes fueran transmitidas en vivo, la empresa publicó un video en el que pedía disculpas por haber transmitido la escena, asegurando que estas nunca debieron haberse emitido y que ya han sido retiradas de la emisión digital.

“Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto”, expresó la empresa de medios de comunicación.