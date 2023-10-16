Encuentran sin vida a futbolista Álvaro Prieto; su cuerpo fue hallado entre dos vagones de tren
El fútbol español está de luto pues durante este lunes se informó que el cuerpo del jugador Álvaro Prieto había sido encontrado sin vida; tenía solo 18 años.
A través de sus redes sociales, el equipo de fútbol Córdoba confirmó que el cuerpo del jugador Álvaro Prieto fue encontrado sin vida; el futbolista llevaba al menos tres días desaparecido y fue visto por última vez en la estación de Santa Justa.
Por su parte, el equipo de Córdoba expresó su agradecimiento y comprensión en estos momentos complicados, así como las muestras solidaridad y cariño hacia Álvaro Prieto, jugador juvenil de este club.
#DEP, Álvaro 💔 pic.twitter.com/HPH7RJu4xY— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 16, 2023
Cuerpo de Álvaro Prieto es hallado entre dos vagones de tren
La Policía Nacional confirmó que el cuerpo del futbolista Álvaro Prieto fue encontrado entre dos vagones de tren en instalaciones de la estación Santa Justa de Sevilla, lugar donde el jugador de18 años fue visto por última vez.
Renfe, el líder de transporte ferroviario de España, aclaró que el tren en el que había sido encontrado el cuerpo de Álvaro Prieto, se encontraba en revisión desde el mes de agosto, por lo que el vagón estaba fuera de servicio.
Por el momento, el cuerpo de Álvaro Prieto fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se realizará la autopsia el día de mañana.
COMUNICADO OFICIAL— InfoRenfe (@Inforenfe) October 16, 2023
-Renfe expresa su pésame a la familia de Álvaro.
-El tren donde ha aparecido no prestaba servicio por avería.
-Desde agosto no se ha movido ni ha pasado revisión.
-Hoy realizaba una maniobra sin viajeros.
-Renfe colabora en la investigación con la policía.
TVE pide disculpas tras mostrar imágenes del cuerpo de Álvaro Prieto
El cuerpo de Álvaro Prieto fue encontrado por un reportero de TVE, empresa de medios de comunicación en España, quien en una de sus transmisiones, logró capturar imágenes del futbolista entre estos dos vagones.
Después de que las imágenes fueran transmitidas en vivo, la empresa publicó un video en el que pedía disculpas por haber transmitido la escena, asegurando que estas nunca debieron haberse emitido y que ya han sido retiradas de la emisión digital.
“Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto”, expresó la empresa de medios de comunicación.
Pedimos disculpas por las imágenes que hemos ofrecido en directo en el programa 'Mañaneros' de La 1. Imágenes que no deberían haberse emitido nunca y que han sido retiradas de la emisión en digital del programa. Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto. pic.twitter.com/GySPGoqvkX— Mañaneros (@MananerosTVE) October 16, 2023