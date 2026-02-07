¿Cuántos litros se necesitan? Así preparan el Gatorade con el que bañan al coach en el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 está ya a la vuelta este domingo 8 de febrero, donde se enfrentará Seattle Seahawks con New England Patriots en el Levi’s Stadium por el trofeo Vince Lombardi .

¿Quién ganará? Este gran encuentro deportivo se llevará a cabo en la ciudad de Santa Clara, California . La batalla en el campo marcará un triunfo más para alguno de los dos equipos.

¿Cómo preparan el Gatorade para bañar al coach en la NFL?

Seguramente ubicas un momento peculiar cuando se define al ganador ¿Cuál es? El momento en que el coach es bañado con Gatorade.

Marcada como una tradición, bañar al coach al terminar el partido ha representado una muestra de celebración del equipo, algo que, de acuerdo con Pepsico, se ha hecho desde los años 80.

La presentación del líquido que se usa para llenar la hielera no emplea una receta distinta con la que se elabora la bebida, lo que sí es que no se emplean varias botellas como las que se consumen cotidianamente.

La hielera se llena con una mezcla de Gatorade en polvo concentrado y agua, que según Pepsico, la mezcla en polvo ofrece la misma eficacia y rendimiento, es decir, no se trata de una fórmula secreta.

Las apuestas sobre el color del Gatorade en el Super Bowl

El color del Gatorade con el que podrían mojar a alguno de los dos entrenadores genera curiosidad y hasta se ha vuelto señal de apuestas para algunos.

¿Qué tono podrá ser el del líquido este 8 de febrero de 2026 al finalizar el Super Bowl el coach Mike Macdonald de Seattle Seahawks o Mike Vrabel de New England Patriots?

La duda está en el aire, pero los pronósticos para saber de qué color será se mantienen con las opciones como naranja, amarillo/verde, pero el morado ha entrado entre una posibilidad. ¿Cuál será el tono ganador?

¿Cuál fue el color del Gatorade en el Super Bowl 2025?

En la presentación del Super Bowl LIX en 2025, Philadelphia Eagles ganó a Kansas City Chiefs en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con un marcador de 40-22.

La victoria fue celebrada con la tradición de bañar don Gatorade al coach Nick Sirianni tras el arrasador triunfo y en aquella ocasión, el líquido con el que lo mojaron fue de un tono amarillo/ verde, de acuerdo con los registros visuales de la cobertura del partido.

