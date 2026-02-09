¿Qué debe pasar para que un equipo gane el Super Bowl 2026? Así cuentan los puntos en la NFL

El Super Bowl 2026 es el evento cumbre de la NFL, la liga de futbol americano profesional más importante de Estados Unidos, el cual, se juega anualmente desde 1967 y se ha convertido en uno de los eventos deportivos más vistos y esperados del mundo. Pero, ¿qué tiene que pasar para que un equipo pueda ganar la gran final de la NFL?

No es solo un partido de futbol, es un espectáculo que combina deporte, música y entretenimiento, con un famoso espectáculo de medio tiempo que ha contado con la participación de artistas de renombre mundial.

¿Cómo se gana un partido en la NFL?

En la NFL, el equipo que anota más puntos al final del tiempo reglamentario es el ganador. Los puntos se pueden obtener de las siguientes maneras:

Touchdown: 6 puntos (se anota cuando un jugador lleva el balón a la zona de anotación del equipo contrario).

6 puntos (se anota cuando un jugador lleva el balón a la zona de anotación del equipo contrario). Punto extra: 1 punto (se anota después de un touchdown pateando el balón a través de los postes de gol).

1 punto (se anota después de un touchdown pateando el balón a través de los postes de gol). Conversión de dos puntos: 2 puntos (se anota después de un touchdown llevando el balón a la zona de anotación nuevamente).

2 puntos (se anota después de un touchdown llevando el balón a la zona de anotación nuevamente). Gol de campo: 3 puntos (se anota pateando el balón a través de los postes de gol durante el juego normal).

3 puntos (se anota pateando el balón a través de los postes de gol durante el juego normal). Seguridad: 2 puntos (se anota cuando un jugador defensivo taclea a un jugador ofensivo con el balón en su propia zona de anotación).

¿Puede haber un empate en el Super Bowl 2026?

Sí, es posible que haya un empate en el juego del Super Bowl, aunque es poco común, en la temporada regular de la NFL, si el marcador está empatado al final del tiempo reglamentario, se juega un tiempo extra de 10 minutos. Si el marcador sigue empatado al final del tiempo extra, el partido se declara empate.

En los playoffs de la NFL, incluido el Super Bowl, se aplican reglas de tiempo extra diferentes, si el marcador está empatado al final del tiempo reglamentario, se juega un tiempo extra de 15 minutos. Si el marcador sigue empatado al final del tiempo extra, se siguen jugando tiempos extras hasta que haya un ganador.

¿Quién ha ganado más Super Bowls?

El equipo que ha ganado más Super Bowls es los New England Patriots, con seis victorias, los Pittsburgh Steelers también han ganado seis Super Bowls.

Datos adicionales sobre el Super Bowl: