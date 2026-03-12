¿Quieres participar en el Medio Maratón de CDMX este 2026? El entrenamiento que debes hacer por semana

¡Corredores! El Medio Maratón de CDMX 2026 ya tiene fecha en el calendario después de semanas de incertidumbre, y como era de esperarse las inscripciones se acabaron en cuestión de horas, así que si serás parte de las más de 20 mil personas que formarán parte de esta edición es importante tener un plan de entrenamiento adecuado para realizar esta distancia sin contratiempos.

Actualmente el running se posiciona como uno de los deportes más populares a nivel mundial y en México no es la excepción; sin embargo, es importante que, como todo deporte de resistencia, tomes la preparación adecuada con responsabilidad para evitar lesiones.

Entrenamiento para el Medio Maratón CDMX 2026

Antes de seguir, vale la pena decir algo importante: lo ideal siempre será entrenar con un profesional que te ayude a diseñar un plan acorde a tu condición física y a tus necesidades porque cada corredor es distinto: hay principiantes, intermedios y avanzados. Por eso no existe una sola fórmula para todos.

Aun así, si estás pensando en participar en el Medio Maratón de la Ciudad de México, hay algunas recomendaciones generales que pueden ayudarte durante las al menos 12 semanas de preparación.

Empieza poco a poco y construye tu resistencia

Para muchos corredores, el salto a los 21 kilómetros es un gran paso y con la moda que actualmente existe pareciera que se han olvidado que antes de las distancias largas, también existe el 5k o el 10k, por eso, uno de los consejos más repetidos por entrenadores es no apresurarse. Estas carreras ayudan a aprender cosas clave:



Mantener un ritmo constante

Hidratarse correctamente

La clave es simple: avanzar progresivamente y permitir que el cuerpo se adapte al esfuerzo y al impacto.

Entrenamiento de fuerza va de la mano del correr

Aunque muchos piensan que entrenar para un medio maratón es solo sumar kilómetros, la realidad es que el trabajo de fuerza es fundamental, fortalecer piernas, abdomen y espalda son cruciales para evitar lesiones como la periostititis, entre otras.

Entre los ejercicios sencillos que pueden marcar la diferencia están:



Sentadillas

Zancadas

Trabajo de core



Corre a un ritmo que puedas sostener

Uno de los errores más comunes entre quienes comienzan a preparar una media maratón es correr demasiado rápido en los entrenamientos.

Lo ideal es mantener un ritmo cómodo, ese en el que todavía puedes hablar mientras corres. Si terminas cada sesión completamente agotado o sin aire, probablemente vas demasiado rápido.

Los entrenamientos deben dejarte con la sensación de que aún podrías correr un poco más.

Cuestas en entrenos para el Medio Maratón CDMX 2026

Uno de los principales "obstáculos" que encuentra el corredor en el Medio Maratón CDMX 2026, son las cuestas, mejor conocidas como subidas, por esto es muy importante que a tu plan de entrenamiento le incluyas pendientes.

Entrenar en pendientes fortalece las piernas, mejora la capacidad pulmonar y prepara el cuerpo para los cambios de terreno que pueden aparecer en una carrera.

Puedes empezar con cuestas cortas y, conforme avanza el entrenamiento, ir aumentando la duración o la inclinación.

Alimentación e hidratación: el combustible del corredor

La preparación para un medio maratón no solo ocurre en el asfalto. La alimentación también juega un papel clave, recordemos que una dieta equilibrada con carbohidratos, proteínas y frutas o verduras ayuda al cuerpo a recuperarse y mantener la energía durante los entrenamientos.

Cuando las sesiones duran más de una hora, muchos corredores utilizan geles energéticos para mantener las reservas de energía, aunque ¡ojo! Cualquier estrategia nutricional debe probarse durante los entrenamientos, nunca por primera vez el día de la carrera.

El descanso también forma parte del entrenamiento

Las últimas semanas antes del medio maratón son tan importantes como las primeras.

En ese periodo muchos corredores reducen la intensidad y el volumen de entrenamiento para llegar frescos al día de la carrera. Este proceso, conocido como tapering, permite que el cuerpo se recupere y llegue con energía acumulada.

¿Cuándo es el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026?

El Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 se correrá el 12 de julio de 2026, una de las carreras más esperadas por miles de corredores, además que este año estrenará nuevo circuito, por lo que habrá que estar atento a lo que publiquen los sitios oficiales.