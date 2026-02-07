¿Cuántos hispanos hay en Santa Clara, sede del Super Bowl 2026 en California?

Santa Clara, California, en Estados Unidos, será la ciudad sede del Super Bowl 2026 , evento deportivo que también será disfrutado por la población hispana y latina en esa ciudad.

La pasión por este deporte tocará la fibra de muchos seguidores el próximo domingo 8 de febrero de 2026 , cuando Seattle Seahawks se enfrente con New England Patriots en el Super Bowl 2026 por el trofeo Vince Lombardi en el Levi’s Stadium.

#TiktokInforma #AztecaNoticias #SuperBowl2026 #AguacateMexicano #Michoacán ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🥑 Touchdown mexicano en el Super Bowl 2026: se proyecta enviar 127,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos para el gran juego 🏈 📦 El 88 % del envío provendrá de Michoacán y el 12 % de Jalisco, garantizando abasto y calibre óptimo para el consumo durante el Superdomingo 🥑✨ 🏆 Este evento se mantiene como el de mayor consumo de aguacate mexicano en el año, superando otras fechas clave como el 5 de mayo y la temporada de verano 📅💚. La información en #HechosMeridiano

¿Cuál es la población de hispanos en Santa Clara, California?

Cifras de 2021 de la propia ciudad de Santa Clara, California, señalan que fue fundada en 1852 y hasta hace cinco años había más de 129 mil residentes.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos (United States Census Bureau, en inglés), la población total estimada al corte del 1 de julio de 2024 es de 133 mil 132 personas, pues las cifras del año pasado del mismo periodo no están actualizadas.

El porcentaje de hispanos o latinos en Santa Clara es de 15.7, es decir, 20 mil 900 personas, según las últimas cifras del reporte de dicha oficina estadunidense.

Según el censo, “los hispanos pueden ser de cualquier raza, por lo que también están incluidos en las categorías raciales aplicables”.

¿En qué parte de California hay más hispanos?

La Oficina del Censo de Estados Unidos, una población general de 39 millones 355 mil 309 personas, según el último censo del 1 de julio de 2025.

En California, el 40.8 por ciento representa a la población hispana o latino, tomando en cuenta el mismo periodo del censo.

Uno de los condados en California con más números de hispanos o latinos es Los Angeles.



Población total: 9 millones 757 mil 179 personas (en 2024)



Porcentaje de hispanos o latinos: 48.8 por ciento de la población total

Condado de Riverside



Población total: 2 millones 529 mil 933 personas (en 2024)

Porcentaje de hispanos o latinos: 52.5 por ciento de la población total

Condado Imperial



Población total: 181 mil 724 personas (en 2024)

Porcentaje de hispanos o latinos: 86.6 por ciento de la población total

Condado Tulare

