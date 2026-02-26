Expulsan a aficionado del Real Madrid por realizar el saludo nazi durante el partido de Champions

En medio de una campaña activa contra el racismo, el Real Madrid C. F. vivió un momento incómodo en su propio estadio. Un aficionado fue expulsado del Estadio Santiago Bernabéu tras realizar un saludo nazi durante el partido ante el Benfica en la Champions League.

El gesto fue captado por las cámaras de televisión justo en la zona donde se encontraba la “Grada Fans”, muy cerca del tifo con el mensaje “No al Racismo” que desplegaron seguidores madridistas antes del encuentro.

¿Por qué expulsaron a un aficionado del Real Madrid en el Bernabéu?

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En plena transmisión se observó al sujeto levantando el brazo en un claro saludo nazi, algo que generó indignación inmediata.

A Can Bernabeu demanen Taxis abans de començar el partit.

Després van d’abanderats de l’antiracisme.

Bandera de “No al racisme” a la grada inclosa…



I tela amb el que tenen a la grada. pic.twitter.com/EP3c8CRR30 — Jordi Magrinyà (@jordimagrinya) February 25, 2026

La reacción del club fue rápida. Personal de seguridad privada localizó al aficionado pocos minutos después de aparecer en pantalla y lo expulsó del estadio. Además, se le abrió un expediente disciplinario.

En un comunicado oficial, el Real Madrid informó que solicitó de manera urgente a su Comisión de Disciplina iniciar el procedimiento de expulsión como socio.

“El Real Madrid condena este tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, señaló la institución.

Contexto: campaña contra el racismo tras polémica entre Vinícius y Prestianni

El episodio resulta especialmente delicado porque el club ha reforzado su postura contra el racismo, particularmente tras la polémica que involucró a Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni.

El brasileño ha sido uno de los jugadores más activos en denunciar actos racistas en el fútbol español y europeo. Por eso, que un aficionado realizara un gesto de este tipo en pleno Bernabéu y frente a un mensaje de “No al Racismo” generó todavía más molestia dentro del club.

Real Madrid avanza a Octavos de Final de la Champions League

Más allá del escándalo, en lo deportivo el Real Madrid cumplió con la tarea. El equipo blanco derrotó al Benfica por global de 3-1 y avanzó a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Los goles merengues fueron obra de Aurélien Tchouaméni y Vinícius, mientras que Rafa Silva descontó para el Benfica.

El 15 veces campeón de Europa mantiene su camino firme en el torneo continental, aunque el incidente en las gradas dejó claro que la lucha contra el racismo sigue siendo un tema pendiente dentro y fuera de la cancha.

