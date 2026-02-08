La historia detrás de la tradición de bañar al coach ganador del Super Bowl con gatorade

Los jugadores celebran victorias épicas desde hace décadas dándole un baño improvisado de Gatorade al entrenador ganador del Super Bowl, pero ¿cómo surgió esta tradición? Algunos lo ubican en la década de 1980 con los New York Giants.

¿Por qué bañan con Gatorade al coach ganador del Super Bowl?

El primer baño con Gatorade fue el 28 de octubre de 1984 en un partido de temporada regular de los New York Giants. Posteriormente, esta tradición ganó fama al ser vista por televisión en la temporada de 1986, cuando el entrenador Bill Parcells fue bañado con esta bebida energética 17 veces después de cada victoria de los Giants en la temporada regular y en el triunfo en el Super Bowl XXI.

Cada Super Bowl genera especulación sobre el momento exacto y el color del líquido. Expertos en apuestas calculan probabilidades y los fans debaten en redes sociales. Esta costumbre une a jugadores, coaches y aficionados en un ritual refrescante y caótico que simboliza el clímax de la temporada.

Las apuestas sobre el color del Gatorade del Super Bowl

Las casas de apuestas convierten el baño de Gatorade en un fenómeno lucrativo. Diversos sitios de apuestas brindan tendencias sobre el color del Gatorade que empapa al entrenador del equipo ganador.

Sitios brindan apuestas disponibles en los estados de Illinois, Luisiana, Nueva Jersey, Washington DC, Virginia Occidental, Wyoming. El color naranja es el que se ha repetido más desde el Super Bowl del 2001. Le sigue el azul que se ha repetido cuatro veces desde 2015.

Los colores del Gatorade del Super Bowl de los últimos 10 años

La tradición revela patrones en los colores del Gatorade durante la última década. En el Super Bowl LVI (2022), Los Angeles Rams derrotaron a Cincinnati Bengals y los ganadores bañaron a Sean McVay con gatorade azul. Super Bowl LV (2021) ve a Tampa Bay Buccaneers vencer a Chiefs con lo que el entrenador fue bañado en también en bebida energizante color azul.

Los Chiefs dominaron con morado en los años 2023 y 2024. En 2020, los Chiefs de Kansas City bañaron a su entrenador con el clásico gatorade naranja. Los New England Patriots eligen azul claro en Super Bowl LIII (2019) contra Los Angeles Rams. En el Super Bowl LII (2018) el entrenador de los Eagles de Philadelphia fue mojado con gatorade amarillo.

Los Patriots no lanzaron esta bebida en el Super Bowl LI (2017) contra Atlanta Falcons. Denver Broncos usaron naranja en Super Bowl 50 (2016) para Gary Kubiak. Seattle Seahawks eligieron bebida azul en Super Bowl XLIX (2015) contra Patriots.