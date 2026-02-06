¡No sólo es el casco! Todo lo que incluye el uniforme de los jugadores en el Super Bowl 2026 y su costo

El Super Bowl LX , que se celebrará en el Levi’s Stadium este domingo 8 de febrero, trasciende el ámbito deportivo para convertirse en una de las maquinarias económicas más complejas del mundo; sin embargo, la parte sustancial se encuentra en los jugadores, donde el uniforme y los elementos de protección son clave.

Como es de esperarse para jugadores de élite profesional, las indumentarias y equipo no son nada baratos y en la mayoría de los casos no son comerciables, ya que están destinados únicamente para jugadores profesionales; sin embargo, es posible hacer un cálculo de los precios que alcanza.

Te puede interesar: ¿Por qué la NFL eligió a Bad Bunny para el Super Bowl 2026?

¿Qué incluye la utilería de los jugadores del Super Bowl 2026?

La NFL establece una lista estricta de equipos de protección obligatorios para garantizar la seguridad de los atletas en el campo. Un uniforme profesional se compone de piezas especializadas y personalizadas, entre las que destacan:



Cabeza y torso: Casco con barboquejo y visera opcional, protectores bucales y hombreras ( shoulder pads ) de alta resistencia.

Casco con barboquejo y visera opcional, protectores bucales y hombreras ( ) de alta resistencia. Cuerpo y extremidades: Jersey oficial, pantalones con protectores integrados para muslos, rodillas, cadera y sacro, además de calcetas técnicas.

Jersey oficial, pantalones con protectores integrados para muslos, rodillas, cadera y sacro, además de calcetas técnicas. Calzado y accesorios: Calzado especializado (cleats), guantes de alto agarre, toallas y muñequeras autorizadas.

Los elementos de un uniforme de futbol americano, presente en el Super Bowl|Foto: Gemini

¿Cuánto cuesta el uniforme de un jugador de la NFL?

Aunque los equipos de la NFL adquieren su equipamiento a escala y mediante acuerdos comerciales directos, los precios de catálogo público permiten estimar que vestir a un jugador profesional para el Super Bowl LX oscila entre los 1,500 y 3,000 dólares, es decir, unos 26 mil a 50 mil pesos.

A continuación, el desglose estimado por pieza basado en fabricantes y tiendas oficiales:



Casco: Un modelo de alta gama como el Riddell SpeedFlex tiene un precio base de $499.99 USD (8 mil 600 pesos) , cifra que aumenta con personalizaciones.

Un modelo de alta gama como el tiene un precio base de , cifra que aumenta con personalizaciones. Hombreras: Los modelos profesionales suelen ubicarse en un rango de $400 a $1,000 USD (7 mil a 17 mil pesos) según el ajuste y la posición del jugador.

Los modelos profesionales suelen ubicarse en un rango de según el ajuste y la posición del jugador. Indumentaria oficial: El jersey versión "game" con el parche oficial del Super Bowl se comercializa entre $129.99 y $160 USD (alrededor de 3 mil pesos) , mientras que el pantalón oficial ronda los $80 a $120 USD (2 mil pesos) .

El jersey versión "game" con el parche oficial del Super Bowl se comercializa entre , mientras que el pantalón oficial ronda los . Calzado: Los cleats de nivel profesional tienen un costo de entre $110 y $210 USD ; sin embargo, para partidos especiales, las personalizaciones de cada jugador pueden superar los $1,000 USD (17 mil pesos ).

Los de nivel profesional tienen un costo de entre ; sin embargo, para partidos especiales, las personalizaciones de cada jugador pueden superar los ). Accesorios adicionales: Entre guantes, viseras, protectores bucales y pads extra, el costo suma entre $100 y $400 USD (mil 800 a 7 mil pesos) adicionales por unidad.

¡Todo listo para el #SuperBowl2026 !



Desde California, nuestros queridos @quiquegaray e @InesSainzG, acompañados de @IsaacAlarcon, nos cuentan los detalles rumbo a la final de la @NFL



Además, Bad Bunny se prepara para hacer historia en el medio tiempo.



Los detalles en… pic.twitter.com/85b1F4O5XT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026

La alta tecnología detrás de los cascos de la NFL

El casco es la pieza de ingeniería más crítica del uniforme. En 2026, la tecnología de seguridad y rendimiento ha alcanzado niveles sin precedentes para proteger la integridad de los jugadores.

