¡No sólo es el casco! Todo lo que incluye el uniforme de los jugadores en el Super Bowl 2026 y su costo
El uniforme para jugadores de futbol americano es caro, pero para los de la NFL, que además disputan el Super Bowl, puede ser exorbitante para los estándares normales.
El Super Bowl LX , que se celebrará en el Levi’s Stadium este domingo 8 de febrero, trasciende el ámbito deportivo para convertirse en una de las maquinarias económicas más complejas del mundo; sin embargo, la parte sustancial se encuentra en los jugadores, donde el uniforme y los elementos de protección son clave.
Como es de esperarse para jugadores de élite profesional, las indumentarias y equipo no son nada baratos y en la mayoría de los casos no son comerciables, ya que están destinados únicamente para jugadores profesionales; sin embargo, es posible hacer un cálculo de los precios que alcanza.
¿Qué incluye la utilería de los jugadores del Super Bowl 2026?
La NFL establece una lista estricta de equipos de protección obligatorios para garantizar la seguridad de los atletas en el campo. Un uniforme profesional se compone de piezas especializadas y personalizadas, entre las que destacan:
- Cabeza y torso: Casco con barboquejo y visera opcional, protectores bucales y hombreras (shoulder pads) de alta resistencia.
- Cuerpo y extremidades: Jersey oficial, pantalones con protectores integrados para muslos, rodillas, cadera y sacro, además de calcetas técnicas.
- Calzado y accesorios: Calzado especializado (cleats), guantes de alto agarre, toallas y muñequeras autorizadas.
¿Cuánto cuesta el uniforme de un jugador de la NFL?
Aunque los equipos de la NFL adquieren su equipamiento a escala y mediante acuerdos comerciales directos, los precios de catálogo público permiten estimar que vestir a un jugador profesional para el Super Bowl LX oscila entre los 1,500 y 3,000 dólares, es decir, unos 26 mil a 50 mil pesos.
A continuación, el desglose estimado por pieza basado en fabricantes y tiendas oficiales:
- Casco: Un modelo de alta gama como el Riddell SpeedFlex tiene un precio base de $499.99 USD (8 mil 600 pesos), cifra que aumenta con personalizaciones.
- Hombreras: Los modelos profesionales suelen ubicarse en un rango de $400 a $1,000 USD (7 mil a 17 mil pesos) según el ajuste y la posición del jugador.
- Indumentaria oficial: El jersey versión "game" con el parche oficial del Super Bowl se comercializa entre $129.99 y $160 USD (alrededor de 3 mil pesos), mientras que el pantalón oficial ronda los $80 a $120 USD (2 mil pesos).
- Calzado: Los cleats de nivel profesional tienen un costo de entre $110 y $210 USD; sin embargo, para partidos especiales, las personalizaciones de cada jugador pueden superar los $1,000 USD (17 mil pesos).
- Accesorios adicionales: Entre guantes, viseras, protectores bucales y pads extra, el costo suma entre $100 y $400 USD (mil 800 a 7 mil pesos) adicionales por unidad.
La alta tecnología detrás de los cascos de la NFL
El casco es la pieza de ingeniería más crítica del uniforme. En 2026, la tecnología de seguridad y rendimiento ha alcanzado niveles sin precedentes para proteger la integridad de los jugadores.
- Sensores de impacto: Los modelos de última generación, como los Vicis o Riddell, integran sensores que monitorean la fuerza de los impactos en tiempo real.
- Absorción de energía: El diseño de modelos como el SpeedFlex permite que el casco se flexione en puntos estratégicos para reducir la transferencia de fuerza a la cabeza del atleta.
- Personalización 3D: Muchos cascos de élite ahora se fabrican mediante escaneos 3D de la cabeza del jugador, garantizando un ajuste milimétrico que maximiza la protección contra conmociones.