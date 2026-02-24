FIFA analiza seguridad en México antes de la Copa del Mundo 2026

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) solicitó informes internos sobre la situación de seguridad que ha afectado a distintas regiones de México en las últimas horas, según indicaron fuentes locales consultadas por medios nacionales.

El máximo organismo del futbol internacional mantiene especial atención en los hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco, ciudad que será sede de la Copa del Mundo 2026 y de dos partidos de Repechaje del Torneo Clasificatorio rumbo al Mundial.

Violencia por caída de "El Mencho" llegó a la FIFA

Reportes detallaron que la FIFA pidió información sobre la situación en al menos 20 estados del país, como reportó el Gobierno Federal, con el objetivo de conocer de primera mano los hechos y evaluar cómo evolucionan.

México envió a la sede central de FIFA en Zurich, Suiza, documentos internos que recopilan los sucesos registrados entre el domingo 22 de febrero y las primeras horas del lunes. La información servirá para que la organización determine los pasos a seguir y mantenga un monitoreo cercano de la situación.

Hasta el momento, indicaron personas vinculadas al Gobierno Federal, no hay señales que pongan en riesgo la realización de la Copa del Mundo 2026 ni los partidos de Repechaje en Guadalajara y Monterrey.

¿Cuántos partidos de la copa del mundo tendrá México?

Además del Repechaje, Guadalajara albergará cuatro partidos de la Copa del Mundo, Monterrey otros cuatro y la Ciudad de México cinco encuentros, incluida la inauguración del certamen. Por ahora, las autoridades locales aseguran que los planes siguen conforme a lo programado, sin cambios significativos en la logística del torneo.

Portugal analiza si jugará en México contra la selección nacional

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) emitió un comunicado en el que señala que sigue de cerca la “delicada situación” que se vive en México. Además, indicó que realizará una evaluación sobre las condiciones del viaje de su delegación para el partido amistoso programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca.

La Selección de Portugal aún está evaluando su participación en el encuentro contra México y ha manifestado su preocupación por la situación de seguridad en el país, antes de tomar una decisión final.

Portugal sigue de cerca la situación en México🇲🇽



Código rojo en Guadalajara se levanta tras disturbios por "El Mencho"

El Gobierno de Jalisco anunció oficialmente el levantamiento del “Código Rojo” en todo el estado este martes 24 de febrero de 2026. La decisión se tomó tras evaluar los recientes episodios de violencia ocurridos después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Por medio de sus canales oficiales, el gobernador Pablo Lemus informó sobre el acuerdo para normalizar las actividades habituales en la entidad, destacando el apoyo de transportistas, empresas y la sociedad civil para retomar la rutina cotidiana.

