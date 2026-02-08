Castigos y retos: El significado de cada color de los pañuelos en el Super Bowl de la NFL

El Super Bowl 2026 es uno de los eventos más esperados por propios, extraños y amantes del deporte de las “tackleadas”. Este evento deportivo no solo es conocido por la emoción de los juegos, sus espectacular show de medio tiempo e innovadores anuncios, sino que también es famoso por las jugadas que marcan la diferencia, y sobre todo los “indeseables” pañuelos amarillos.

Estos pequeños, pero “dolorosos” trozos de tela lanzados por los árbitros pueden cambiar el rumbo de un partido y son esenciales para el desarrollo de cada juego. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significa cada color de los pañuelos en la NFL ? Aquí te explicamos para que estés preparado para el partido New England Patriots vs Seattle Seahawks.

¿Qué significa el pañuelo amarillo en el futbol americano?

¡El más común en la NFL! El pañuelo amarillo es el más frecuente y, sin duda, el que más impacta tanto en los jugadores como en los fanáticos.

Este pañuelo se utiliza para señalar una falta o un castigo contra un equipo. Estas “infracciones” pueden ser sancionadas con un pañuelo amarillo para marcar, entre otras, el uso ilegal de las manos, la interferencia de pase o el movimiento ilegal de jugadores antes de la jugada, etc.

Como seguramente los ha observado en TV, los árbitros lanzan este pañuelo cuando detectan una infracción .Esto lleva a que se evalúe la gravedad de la falta y se imponga un castigo correspondiente, que puede ir desde la pérdida de yardas, la repetición de una jugada y hasta la expulsión de un jugador.

Significado del pañuelo rojo en la NFL

Por otra parte, es menos frecuente, pero en medio del juego nos podemos topar con un “pañuelo rojo”, y aunque este tipo de pañuelo no es tan común como el amarillo, es crucial en todos los juegos de la NFL, incluidos por su puesto el Super Bowl 2026.

Este pañuelo se utiliza para señalar un reto de jugada. Esto por lo regular sucede cuando un equipo cree que se ha cometido un error en la revisión de una jugada. El entrenador puede lanzar el pañuelo rojo al campo de juego para solicitar que esa jugada en cuestión, se revise mediante el sistema de repetición instantánea.

Este tipo de revisión es sumamente importante en todos los juegos, más en un partido como en el Super Bowl LX , ya que cada jugada puede tener un impacto significativo en el resultado final. Cada equipo solo tiene un número limitado de retos por partido, es decir de lanzar el pañuelo rojo.

¿Cuáles son los castigos más comunes en la NFL

El Holding (Sujetando)

El Holding (Sujetando)

Este castigo es uno de los más comunes durante un juego y ocurre cuando un jugador agarra ilegalmente a un oponente o a un compañero de equipo; por lo regular es más factible que suceda de parte de la ofensiva hacia la defensiva.



El Personal Foul (Falta personal)

La falta personal es generalmente sancionada por acciones violentas o peligrosas en o fuera del campo, entre las que de golpes a la cabeza o el cuello, además de "tackleadas ilegales".



El Offside (Fuera de juego)

El " offside " se produce cuando un jugador cruza la línea de golpeo antes de que el balón sea " snappeado " o centrado.



Delay of Game (Retraso en el juego)

El retraso de juego sucede cuando el equipo ofensivo no inicia la jugada antes de que se acabe el tiempo del reloj (play clock) , que se lleva por cada jugada.



THE CLOCK HIT DOUBLE ZERO AND THE #CHIEFS SHOULD HAVE BEEN PENALIZED… INSTEAD THE REFS LET THE CLOWN RUNDOWN TO THE 2-MINUTE WARNING.



LITERALLY A CLEAR DELAY OF GAME AND THE REFS DO NOT CALL IT.#BILLS GET SCREWED 🤯🤯🤯pic.twitter.com/92MHYut7fR — MLFootball (@_MLFootball) January 27, 2025

Pass Interference (Interferencia de pase)

La interferencia de pase se da cuando un jugador impide que un receptor tenga una oportunidad justa de atrapar el balón, ya sea por contacto ilegal o por bloquear al receptor de forma inapropiada.



Kick Catch Interference (Interferencia con la patada )

Este castigo se cobra si un jugador hace contacto con el receptor de un despeje o patada antes de que este tenga la oportunidad de atrapar el balón.



Illegal Hands to the Face (uso ilegal de las manos)

El uso ilegal de las manos ocurre cuando un jugador usa sus manos de manera ilegal para bloquear en la cara de un oponente, lo cual es especialmente frecuente en la línea ofensiva y defensiva.



Cada uno de estos castigos tiene consecuencias en el avance o retroceso del balón, por lo que pueden afectar el ritmo del juego. Los árbitros deben de tener la responsabilidad de sancionar estas faltas para asegurar la seguridad y la equidad en el juego en la NFL.