Emprendió la huida: Amílcar Olán deja costosa casa en Lugano, Suiza

Tras la revelación de Azteca Noticias sobre el paradero de Jorge Amílcar Olán, operador financiero de los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el contratista favorito del pasado sexenio abandonó la residencia donde se ubicaba.

Cuánto cuesta rentar la residencia de Amílcar Olán en Suiza

La casa de color rojo, con una alberca en la azotea y cerca del lago Lugano de dicho paradisíaco destino en Europa, ahora está en renta por la altísima suma de más de 300 mil pesos mexicanos al mes, completamente amueblada.

#IMPORTANTE | ¿AMILCAR OLÁN VOLVIÓ A HUIR?



Tras difundirse imágenes de la casa de lujo que ocupaba en Lugano, Suiza, Amílcar Olán habría dejado la residencia.



El inmueble se renta amueblado por más de 300 mil pesos al mes. La salida ocurre después de la investigación de… pic.twitter.com/MJNbdlfy5t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026

Dónde se ubicaba la casa de Amílcar Olán en Lugano

La casa de Lugano, en Villa Collina D’Oro, tiene un comedor al aire libre, así como vista libre al lago de Lugano. También cuenta con jardín y varios árboles a su alrededor. Incluso tiene personal de limpieza traído desde México.

No obstante, a pesar de las comodidades y lujos en la residencia y a su alrededor, Amílcar Olán pocas veces las disfruta. De acuerdo con la investigación periodística de Irving Pineda, el operador financiero de los López Beltrán no sale a la alberca ni a tomar el sol.

Lo más que hace en el exterior es salir a un parque a sentarse en un banco y realizar llamadas telefónicas, acción que repite dentro de su casa, con constantes revisiones a su teléfono celular.

Tras un seguimiento de una semana, Irving Pineda pidió una entrevista a Amílcar Olán para saber su posicionamiento. Sin embargo, aunque en un inicio respondió con interjecciones, terminó por agredir al camarógrafo, dar un manotazo a la cámara y hasta admitió que llamaría a la policía.

Cuál es el costo de vida mensual en Lugano

Vivir en un paradisíaco destino como Lugano, Suiza, está lejos de ser barato. Entre los requisitos obligatorios está contratar un seguro médico privado. Para residir un mes en dicho país europeo y tener un estilo cómodo de vida, pero no lujoso, los costos son de entre 2 mil 900 y 3 mil 900 francos suizos, aproximadamente entre 62 mil y 83 mil pesos mexicanos, contemplando renta de departamento de un tamaño medio, comida, transporte, seguro médico y actividades de entretenimiento.

