Lugano, Suiza, es una ciudad de alto ingreso ideal para vacacionar. Lejos de lo que podría pensarse, no es un destino donde domine el frío o la nieve, sino que el clima es más parecido al mediterráneo, con un lago e incluso palmeras. Una zona ideal para descansar o para esconderse a todo lujo, como lo hizo Jorge Amílcar Olán, presunto prestanombres de Andrés Manuel López Beltrán, encontrado por Irving Pineda de Azteca Noticias.

Lugano: así es la exclusiva ciudad en Suiza

La ciudad está en el sur de Suiza, en el cantón del Ticino. El lago de Lugano está rodeado de montañas, lo cual lo hace ideal para excursiones. Con un paseo en barco se puede apreciar todo su esplendor y hacer paradas en principales puntos de interés, tanto en suelo suizo como italiano.

La Vía Nassa es la calle comercial más famosa que incluso tiene las mismas tiendas que hay en Milán, la predilecta para pasear y distraerse haciendo compras. El destino es el tercer centro financiero del país, con más de 70 bancos diferentes, los cuales son conocidos por la secrecía de sus clientes.

¿Cuánto cuesta vivir en Lugano, Suiza?

Cabe recordar que Suiza no es miembro de la Unión Europea, por lo que su moneda es el franco suizo (CHF), que equivale a alrededor de 21.3 pesos mexicanos.

La renta de un departamento estándar en Lugano puede ser entre mil 500 y 2 mil 800 francos suizos mensuales, aproximadamente de 32 mil a 60 mil pesos mexicanos. En contraste, en México, la renta mensual de un departamento puede ser de 21 mil 398 pesos mexicanos en la Ciudad de México.

No obstante, la renta de una residencia con alberca en la azotea y acceso al lago de Lugano puede ser de entre 3 mil 500 a 8 mil francos suizos al mes, es decir, de 75 mil a 170 mil pesos mexicanos. Para comparar, una renta promedio en la lujosa zona de Polanco cuesta 53 mil 900 pesos mensuales.

Es decir, un mes de renta de una residencia de lujo, con acceso al famoso lago suizo, tiene el costo de hasta tres veces la renta de un departamento de lujo en Polanco.

Gastos básicos y costo de una vida de lujo en Lugano

Los costos de vivir en Suiza no son menores, tomando en cuenta ciertas obligaciones, como la contratación de un seguro médico obligatorio. Entre ello y un estilo de vida cómodo, pero sin lujos, el costo puede ser entre 2 mil 900 y 3 mil 900 francos suizos mensuales, es decir, entre 62 mil y 83 mil pesos mexicanos. Esto incluye renta de un departamento de tamaño medio, comida, transporte, seguro médico y actividades de esparcimiento.

No obstante, esta cantidad sube de forma considerable si consideramos una residencia con vista al lago, escuela internacional para los hijos, seguro médico privado ampliado o automóvil propio. Ahí la calculadora llega hasta los 6 mil a 10 mil francos suizos (128 mil a 213 mil pesos mexicanos al mes), lo necesario para vivir “bien” sin considerar gastos extraordinarios ni comprar una casa.

Es decir, vivir un mes en Lugano tiene el costo mensual, en pesos mexicanos, igual al que una familia de clase media alta gastaría por varios meses en cualquier ciudad de nuestro país, un lujo que pocos, salvo Amílcar Olán, pueden darse sin quebrar su cartera.