“Se puso más violento": Irving Pineda da más detalles de cuando encontró a Amílcar Olán en Lugano, Suiza (VIDEO)

Después de la revelación de Azteca Noticias sobre el paradero de Jorge Amílcar Olán en Suiza, donde vive en una residencia color rojo en Lugano, Irving Pineda, reportero de este medio, afirmó que el prestanombres favorito de los hijos de López Obrador se puso más violento de lo que muestran las imágenes.

Agresión de Amílcar Olán a Irving Pineda y al equipo de Azteca Noticias en Lugano

Un video muestra cómo el reportero de TV Azteca cuestiona al amigo de Andrés y Gonzalo López Beltrán. El periodista le pide unos minutos para que él brinde su versión. En un inicio, Amílcar afirma con una interjección: “Ujum” sin abrir la boca. No obstante, segundos después, amenazó con llamar a la policía.

La situación escaló cuando el sujeto intentó quitar y destruir la cámara del equipo periodístico.

“Después de lo que vimos, él se pone más violento. Se encierra, quiere quitar la cámara, la quiere destruir ahí, pues lo evito a toda costa. Se pone más violento, empieza con sus groserías, luego ya se mete a su casa”, afirmó Pineda en entrevista con Hechos Meridiano.

Ante la reacción violenta, el reportero y su camarógrafo decidieron retirarse del lugar con el material obtenido.

Dónde vive Jorge Amílcar Olán en Suiza y cómo fue localizado

Pineda refirió que un día recibió una llamada a la redacción que le indicaba el paradero de Amílcar Olán: en la Vía Colina, en Lugano, Suiza, en una vivienda marcada con el número 20. Al llegar al lugar, tanto él como su camarógrafo encontraron dos viviendas con el mismo número: una abandonada y otra de color rojo.

El comportamiento del ocupante resultó sospechoso para el equipo periodístico. Las cortinas de la casa nunca se abrían durante el día y las luces solo se encendían en la noche.

Según relató Pineda, la única persona que salía con regularidad era la señora de la limpieza. Los hijos del empresario, en cambio, iban y venían solos a una escuela cercana, algo común en Suiza pero inusual para una familia con ese perfil.

Por qué es relevante el hallazgo de Jorge Amílcar Olán

Jorge Amílcar Olán Aparicio es señalado como operador financiero de campañas de Morena y vinculado a contratos millonarios durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el Tren Interoceánico y el Tren Maya.

También se le relaciona con el llamado huachicol fiscal y con negociaciones entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y minas en Tabasco. Su testimonio, según investigadores, sería clave para entender presuntas irregularidades en la administración anterior.

Amílcar Olán conoce bien Suiza desde antes de hacerse millonario. Según la información recabada, compraba relojes usados en ese país para venderlos en Tabasco. Suiza, además de ser uno de los países más costosos del mundo, ofrece ventajas para el manejo de dinero y depósitos, y es un centro importante para las criptomonedas.