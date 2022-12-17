Piden justicia por Amir Nasr-Azadani, futbolista condenado a muerte

Al darse a conocer la noticia de que el futbolista Amir Nasr-Azadani se encuentra condenado a la pena de muerte en Irán, usuarios de redes sociales, entre quienes destacan celebridades e integrantes de la comunidad del deporte, han exigido justicia por el caso del jugador.

Amir Nasr-Azadani, de 26 años, se enfrenta la pena de muerte por participar en las protestas de Irán que comenzaron el pasado mes de septiembre después de la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida y golpeada por la policía de la moral, quien presuntamente portaba de forma incorrecta el hiyab.

El joven futbolista fue detenido por defender públicamente los derechos de las mujeres y posteriormente condenado a la pena de muerte.

De acuerdo con las leyes de Irán, el delito que enfrenta Amir Nasr-Azadani se llama “Moharebeh”, es decir, “enemistad con Dios”, y conlleva la ejecución en la horca.

Alzan la voz por Amir Nasr-Azadan; exigen justicia

Ahora, a tan solo unos días de que se lleve a cabo la final del Mundial de Qatar 2022, en redes sociales, exigen justicia para el joven futbolista y piden se detenga la final de la Copa del Mundo a disputar entre Argentina vs. Francia.

Al grito de justicia se han sumado voces como las de la cantante Shakira, destacando que "El mundial, o la Navidad, no pueden ser más importantes que la vida humana".

Yo también pienso como tú. El mundial, la navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres, y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Hablemos de lo realmente importante o lancemos un grito unidos, mientras tengamos voz. pic.twitter.com/bpkh1s04pc — Shakira (@shakira) December 17, 2022

De igual forma, voces como la de Alejandro Sanz han pedido unirse en un grito de esperanza ante la "barbarie" que está por protagonizar Irán.

Amir Nasr-Azadani está condenado a la horca por defender los derechos humanos. Por favor, seamos del equipo de la vida, de la justicia. Unámonos todxs en un grito de esperanza ante la barbarie diaria y continúa que ejerce Irán en contra de las libertades. Alejandro Sanz

Alejandro Sanz pide justicia por Amir Nasr-Azadani|Twitter/AlejandroSanz



Inclusive al presentarse la Selección de Irán en el Mundial de Qatar 2022, los jugadores decidieron no cantar el himno en señal de protesta, asimismo, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha pedido cesar de "inmediato" la amenaza de pena de muerte contra el jugador.

Aunado a ello, periodistas, deportistas y ciudadanos de todo el mundo han solicitado a la comunidad internacional justicia por el joven futbolista de 26 años.