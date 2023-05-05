Ahora puedes sacar citas para el consulado desde WhatsApp, estos son los pasos

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció durante la conferencia de la mañanera de este 5 de mayo que todos los mexicanos que necesiten sacar una cita para el consulado ahora tienen la opción de realizarla desde la aplicación de WhatsApp; te decimos cómo puedes hacerlo.

Con esta nueva modalidad, afirman que será más rápido, sencillo y eficaz agendar una cita para los consulados de México en Estados Unidos, se habilitará a partir del próximo 22 de mayo de este 2023.

¿Cómo sacar una cita en el consulado por WhatsApp?

Para agendar una cita en el consulado solo necesitas mandar un mensaje por WhatsApp al número 424 309 0009, una de las mejores que destacó Ebrard es que ya también habrá traducciones simultáneas al náhuatl, otomi, mixteco y zapoteco para cualquier servicio consular. “Otra cosa importante es que la matrícula consular en cualquier consulado se va a poder tramitar sin importar el estado en el que reciban nuestros connacionales en Estados Unidos”, indicó.

Además de estas mejoras, otra de las noticias a destacar fue que el secretario Marcelo Ebrard señaló que subirían los sueldos de las personas encargadas en atender las ventanillas a un 5.9 y el 14% por instrucción presidencial.

📸Mejoras consulares en 🇺🇸 y 🇨🇦:

✅Desde el 22 de mayo, citas por WhatsApp: ☎️424-309-0009,

✅Atención en náhuatl, otomí, mixteco y zapoteco,

✅CIAM🇨🇦 24/7,

✅Programa de Defensoría de Personas Mexicanas,

✅Aumento de contraprestaciones de personal de ventanilla del 5.9% al 14%. pic.twitter.com/AjRpEh20nh — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 5, 2023

¿Cómo sacar una cita para el pasaporte en WhatsApp?

El 18 de abril se anunció que ya es posible sacar citas para el pasaporte por WhatsApp, mediante un chatbot oficial de esta aplicación de mensajería. Para comenzar a usar este servicio basta guardar el número (+52 55 8932-4827) en los contactos del teléfono celular y escribir “Hola” para después empezar una conversación con el asistente virtual y seguir los pasos para agendar la cita para tramitar o renovar el pasaporte.

Una vez iniciada la conversación por WhatsApp, el asistente virtual solicitará los datos personales de la persona que requiere la cita de pasaporte, incluyendo la CURP, datos del pasaporte anterior, en caso de renovación; así como la preferencia de la Oficina de Pasaportes en donde requiere la cita que puede ser en cualquier Oficina de Pasaportes o de Enlace con los que cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores en el municipio más cercano al domicilio del solicitante, este chatbot indicará a las personas los datos específicos que se necesitan para su cita.