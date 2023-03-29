AMLO critica finiquito de consejeros del INE tras salida de Edmundo Jacobo

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio su opinión acerca de la renuncia de Edmundo Jacobo Molina, futuro exsecretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), pues criticó el finiquito de los consejeros que saldrían para este 3 de abril.

Sin embargo, Edmundo Jacobo no fue al único funcionario del INE que criticó, pues se refirió a la salida de los cuatro consejeros que saldrían del órgano electoral como la "burocracia dorada". AMLO afirmó que se llevarían más de 10 millones de pesos cada uno de finiquito, pero no han querido informarlo.

Cabe destacar que el próximo 3 abril, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela dejarán su cargo dentro del instituto, a estos se les sumó Edmundo Jacobo, quien renunció como secretario Ejecutivo la tarde del pasado martes 28 de marzo.

¿Qué dijo AMLO sobre renuncia de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo?

"Él está en libertad, lo que pasa es que es muy difícil para ellos sostenerse con privilegios, ya no pueden los funcionarios, como antes, vivir colmados de atenciones y de privilegios", sentenció AMLO sobre la renuncia de Edmundo Jacobo.

AMLO compartió una fotografía donde se pueden ver los beneficios que se llevarían tras su salida del INE. Cabe destacar que, de acuerdo con el presidente, se llevarían al menos 10 millones en lugar de los 2 millones que declararon en un principio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo se llevará una liquidación de 10 millones de pesos pic.twitter.com/6HIYEVkL8l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

Edmundo Jacobo renuncia a la secretaría Ejecutiva del INE

La tarde del pasado martes 28 de marzo, Edmundo Jacobo, quien fuera secretario Ejecutivo del INE, la razón de su salida, la cual será junto al presidente, Lorenzo Córdova, es porque cree que el órgano electoral a su parecer se ha "monopolizado".

En ese sentido, destacó que al INE no le conviene que quien ocupe el cargo de secretario Ejecutivo tenga ese señalamiento y esa visibilidad pública como la que él ha obtenido en las últimas semanas tras ser destituido y posteriormente reintregrado a sus funciones.

