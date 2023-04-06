“No hay tráfico de fentanilo”: China responde a carta de AMLO

El gobierno de China respondió a la carta enviada a Xi Jinping por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la cual pide al gigante asiático frenar el tráfico de fentanilo.

En una conferencia de prensa, Mao Ning, vocera del ministerio de Relaciones Exteriores chino aseveró que no existe tráfico legal del opioide entre dicho país y México. Agregó que no hay notificación de las autoridades mexicanas sobre la incautación de esta droga.

“Primero, no existe tal cosa como tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Los canales para la cooperación bilateral antidrogas entre los dos países están abiertos y las autoridades de ambas naciones mantienen buena comunicación. China no ha recibido ninguna notificación de México respecto a incautaciones de fentanilo controlado”, mencionó la vocera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ mostró encuesta que revela cómo estadounidenses han sido engañados sobre entrada de #fentanilo a su país pic.twitter.com/RvWMhOY87S — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

Agregó que los países preocupados por el tráfico del fentanilo deben detener su comportamiento “hegemónico, dominante y de acoso contra México”. Destacó que China apoya los esfuerzos de México para asegurar su independencia y oponerse a la interferencia extranjera.

El fentanilo es una droga usada generalmente como anestésico y para aliviar dolor de personas con enfermedades crónicas terminales. Sin embargo, el comercio y sobredosis de esta sustancia han matado a más de 100 mil personas en Estados Unidos durante 2022, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana.

¿Qué pidió AMLO en su carta a Xi Jinping?

Ayer miércoles 5 de abril de 2023, el presidente de México AMLO expuso que envió una carta a su homólogo Xi Jinping en la que le solicitaba su ayuda de “carácter humanitario” para frenar el tráfico ilegal de fentanilo “que, según información disponible, se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país", escribió.

El mandatario mexicano expuso que existe un estricto control en los puertos para que ingrese fentanilo para fines médicos, además que han realizado incautaciones de siete toneladas y han destruido mil 383 laboratorios clandestinos.

#EnLaMañanera | En carta, el presidente @lopezobrador_ pidió al presidente de #China , Xi Jinping apoyo para evitar tráfico de #fentanilo desde su país pic.twitter.com/Ol2C6Qkxqf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

Agregó que de forma “falaz e irresponsable”, algunos legisladores estadounidenses han culpado a México por “la desgracia que padecen en su país a causa del consumo del fentanilo”.

“Inclusive han llegado a decir que si no detenemos a las bandas del narcotráfico que operan en México y que introducen esta droga, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las fuerzas armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio”, mencionó el mandatario en su carta.

Tanto la carta como la respuesta de China no mencionan el suministro de los compuestos químicos utilizados para fabricar el fentanilo de forma ilegal. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), asegura que el terminado del fentanilo así como los químicos precursores son trasladados desde China hasta México, Estados Unidos y Canadá por medio de correo internacional.

Con información de Reuters.

