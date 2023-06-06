“Ya supérame, porque yo ya te olvidé": AMLO dedica canción de Grupo Firme a adversarios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mandó un mensaje a sus adversarios por medio de la canción "Ya supérame" de Grupo Firme, esto, durante su conferencia matutina de este martes 6 de junio.

Después de hablar de algunas críticas por parte de sus adversarios, el presidente AMLO pidió que se pusiera la famosa canción de Grupo Firme, Ya supérame: “¿Cómo se llama la canción esa? De Firme, Ya supérame, ¿no la tienes ahí? Ponla, les va a ayudar", dijo.

"¡Ya supérame! Porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también", es una parte de la canción de Grupo Firme. Cabe destacar que antes de poner la canción, leyó un tuit donde se criticaba a la triunfadora de las elecciones 2023 en Edomex, Delfina Gómez.

"Siempre ha existido este clasismo, este racismo (...) Pero se ocultaba, ahora por el enojo está saliendo a flote", aseveró AMLO, Asimismo, destacó que los adversarios no dejan de ser minoría.

#EnLaMañanera | Dedica el presidente @lopezobrador_ el famoso #YaSupérame de Grupo Firme a la oposición pic.twitter.com/9J9zaOJML5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 6, 2023

AMLO defiende a Delfina Gómez de críticas tras ganar la gubernatura de Edomex

Después de explicar la razón de la reunión con corcholatas, donde aseveró que fue para felicitar a la triunfadora en las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex), Delfina Gómez, el presidente AMLO, la defendió de las críticas que le han llegado tras haber ganado la gubernatura.

“Este pensamiento no les ayuda, es muy ofensivo, es sentirse superior, es clasismo. Entonces se ofende a la gente, se ofende a millones de mexicanos, esto es hasta un presunto delito, puede ser el tratar así a una persona”, dijo AMLO después de leer un comentario en Twitter.

AMLO habla de las acusaciones a Alfredo del Mazo Maza

Tras las acusaciones al gobernador actual del Edomex, Alfredo del Mazo Maza, por parte de la misma coalición, PRI, PAN y PRD, de ser el responsable de la pérdida del bastión, el presidente AMLO salió en su defensa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió al gobernador del Estado de México @alfredodelmazo quien ha sido responsabilizado por los propios priistas y perredistas de la derrota en elección para renovar la gubernatura en #Edomex pic.twitter.com/s6G5HNpHvZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 6, 2023

"Lo que le están reclamando, lo que le están pidiendo, por lo que lo están cuestionando, es porque no actuó de manera ilegal, es realmente kafkiano, o sea, pedirle, para empezar, es una falta de respeto al pueblo del Estado de México, aseveró AMLO.

