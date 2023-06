AMLO da la razón del encuentro con corcholatas en el Centro Histórico

Durante la noche del pasado lunes 5 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo una reunión con las corcholatas de su gabinete: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Durante la conferencia matutina de este martes, el presidente dio más detalles de este encuentro.

Cabe destacar que en esta junta también se encontró el dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, así como la recién triunfadora en las elecciones Edomex 2023, Delfina Gómez.

“No puedo hablar mucho de eso, por eso los invité a cenar, aunque pagamos todos para hacerlo después de las 8 de la noche y no aquí, sino en un restaurante cerca en el Templo Mayor (...) Nos reunimos para felicitar a la Maestra Delfina entre todos, estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero ya no puedo hablar más sobre el tema”, fueron sus palabras.

¿Quiénes asistieron a la reunión con corcholatas de AMLO?

El presidente AMLO destacó que asistieron todos, gobernadoras, gobernadores, faltó solamente Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí y, estuvieron dirigentes de Morena, el presidente del consejo, Alfonso Durazo, el presidente del partido, la secretaria, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum. Fueron 29 en total.

“Nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición”, aseveró AMLO.

Reunión con corcholatas y dirigentes de Morena sería para felicitar a Delfina Gómez y mostrar unidad

De acuerdo con lo dicho por AMLO, la reunión con las corcholatas que mantuvo la noche del pasado lunes 5 de junio, además de diversos integrantes del partido guinda, sería con el propósito de felicitar a la triunfadora de las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex), Delfina Gómez.

Fue el pasado lunes 5 de junio cuando, alrededor de las 18:00 horas, concluyeron los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), dando ventaja a la morenista y maestra, Delfina Gómez.