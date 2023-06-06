¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 6 de junio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este martes 6 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional, donde se informó acerca del IMSS Bienestar y prevención de adicciones.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Avances en la campaña "Si te drogas, te dañas"

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública (SEP), explicó que el próximo 17 de junio, en las 32 entidades, se realizarán actividades de diferente índole, como recreativas e informativas en las escuelas y centros deportivos para informar acerca de la prevención de adicciones.

Por su parte, la secretaría de Salud habló acerca de las adiciones y sus riesgos.

AMLO explica reunión con corcholatas en Centro Histórico

El presidente AMLO dio la razón de la reunión que mantuvo con las corcholatas, además de dirigentes de Morena, la noche del pasado lunes 5 de junio. Este explicó que el motivo del encuentro con ellos, además de otros dirigentes de Morena, como gobernadores, fue para felicitar a la triunfadora de las elecciones Edomex 2023, Delfina Gómez.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que en cena de ayer con morenistas felicitaron a Delfina Gómez, virtual ganadora de gubernatura del #Edomex pic.twitter.com/mLcBX9W7wB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 6, 2023

AMLO defiende a Alfredo del Mazo Maza

AMLO defendió al gobernador actual del Edomex, Alfredo del Mazo Maza, quien ha sido responsabilizado tras la derrota de la gubernatura en el estado, por parte del PRI y PRD, partidos en coalición que arroparon a Alejandra del Moral.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió al gobernador del Estado de México @alfredodelmazo quien ha sido responsabilizado por los propios priistas y perredistas de la derrota en elección para renovar la gubernatura en #Edomex pic.twitter.com/s6G5HNpHvZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 6, 2023

AMLO dedica "Ya supérame" de Grupo Firme a sus adversarios

Tras defender a la gobernadora electa en Estado de México, Delfina Gómez, el presidente AMLO dedicó la canción "Ya supérame" de Grupo Firme.

#EnLaMañanera | Dedica el presidente @lopezobrador_ el famoso #YaSupérame de Grupo Firme a la oposición pic.twitter.com/9J9zaOJML5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 6, 2023

AMLO habla sobre la desaparición de 34 Normas Oficiales de Salud

Después de que senadores del PRI, PAN y PRD, condenaron que el gobierno federal pretenda desaparecer 34 Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, que según ellos pondría el riesgo el diagnóstico y tratamientos de enfermedades como; cáncer cérvico uterino, de mama y de próstata, el presidente López Obrador fue cuestionado en la mañanera, a lo que contestó que se trata de un negocio de las élites.