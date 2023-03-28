“Fue un golpe a la legalidad": AMLO defiende a Pedro Castillo, expresidente de Perú

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de marzo de 2023, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló acerca de la reunión que tuvo con Guido Croxatto, abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo.

"El abogado tiene los fundamentos para demostrar que el congreso de Perú se extralimitó y cometió una injusticia, fue un golpe a la legalidad y a la democracia", mencionó AMLO. Asimismo, destacó que el abogado Guido Croxatto está haciendo su trabajo para defender legalmente al presidente y el gobierno mexicano también.

"En el fondo, Pedro Castillo es víctima del clasismo y del racismo que lamentablemente imperan en el Perú, no generalizo, es un pueblo bueno, un pueblo hermano. Pero hay un grupo dominante que son los que se creen los dueños del Perú, con el apoyo del extranjero y también para saquear los recursos naturales del Perú y les estorbaba Pedro Castillo", destacó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que sostuvo una reunión con Guido Croxatto, abogado del expresidente del Perú, Pedro Castillo y reiteró que Castillo debe dejar la cárcel pic.twitter.com/tPfOKO60Cr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 28, 2023

Pedro Castillo entrega carta a AMLO por medio de su abogado

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, le mandó una carta a AMLO a través de su abogado; en esta, agradece que México haya sido el primer país en respaldar la lucha del pueblo peruano. “Mi libertad es secundaria a la verdadera libertad que se debe apoyar. Mi querido presidente, hermano, es la de nuestro pueblo hoy reprimido y con decenas de compatriotas muertos a balazos”, se puede leer en la carta.

El caos en Perú comenzó desde el pasado 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo informó sus intenciones de disolver al Congreso de Perú, conformado principalmente por la oposición. Frente a esto, el entonces presidente fue destituido y se enfrentó a un juicio político con acusaciones de corrupción.

Fue el pasado 9 de marzo cuando el juez supremo Juan Carlos Checkley impuso tres años de prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Castillo. Ante esto, AMLO siempre dejó en claro que estaba en contra de la decisión y respaldó al peruano.

