"Él no representa la transformación": Claudia Sheinbaum se lanza contra Ricardo Mejía

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, se lanzó contra el candidato a la gubernatura de Coahuila para las elecciones 2023, Ricardo Mejía, y aseguró que él no representa a la Cuarta Transformación.

"Aprovecho para decir que es el único que representa la transformación, ahí hubo una persona, Mejía, que tomó una decisión de salirse fuera del Movimiento, él está fuera del movimiento, él no representa la transformación", aseveró Claudia Sheinbaum.

Ricardo Mejía Berdeja, candidato a la gubernatura de Coahuila para elecciones 2023

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Sheinbaum prevé visita a Coahuila para apoyar a Armando Guadiana

Posteriormente, afirmó que Guadiana es el único que representa la transformación del país y Mario (Delgado) nos pidió que pudiéramos en el marco de las leyes electorales poder ir a Coahuila y lo vamos a hacer, estamos viendo en qué momento podríamos ir. Aunado a ello, aclaró que es conocido dónde se encuentra su corazón en el Estado de México, es decir, con la candidata Delfina Gómez.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre un posible conflicto dentro del partido guinda, específicamente entre las corcholatas; sin embargo, Sheinbaum destacó que "nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros".

Ricardo Mejía sale de Morena para ser candidato del PT

Ricardo Mejía, ahora candidato del Partido del Trabajo (PT), participó en la encuesta interna para figurarse como el candidato por la gubernatura de Coahuila; sin embargo, perdió ante Armando Guadiana. Ante esto, decidió renunciar al cargo que ocupaba, siendo subsecretario de Seguridad.

Durante los debates de Coahuila, previo a las elecciones 2023, el morenista Armando Guadiana y el exmorenista Ricardo Mejía, se encontraron nuevamente. Durante una de las intervenciones, Mejía refiiró que el PT es la 4T; sin embargo, Guadiana arremetió contra él y aseguró que la T era de traición.

Ambos candidatos utilizaron ciertas acusaciones referentes al estado; pero en momentos se lanzaron comentarios personales. Ahorita te voy a contestar, traidor sinvergüenza. Nosotros representamos la verdadera transformación".

COAHUILA ‼️Al final del debate en Coahuila se dio un altercado entre la esposa de Ricardo Mejía candidato del PT y @mario_delgado presidente de MORENA… le decían ERES UNA VERGÜENZA NACIONAL ouch pic.twitter.com/d5iXRnZA6K — Lourdes mendoza (@lumendoz) May 2, 2023

Cabe recordar que al final del segundo debate de Coahuila, la esposa de Ricardo Mejía, se refirió al líder del partido guinda, Mario Delgado, como la "vergüenza de Morena".

