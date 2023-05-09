Así fue el quiebre entre Morena y Ricardo Mejía, candidato a la gubernatura de Coahuila

Ricardo Mejía Berdeja, candidato a la gubernatura de Coahuila en estas elecciones 2023, es abanderado del Partido del Trabajo (PT); sin embargo, muchos recuerdan su pasado morenista, ante esto puede que surja la pregunta de por qué "rompió" con el partido guinda, pues este tiene como candidato a Armando Guadiana.

Cabe recordar que Ricardo Mejía era subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), allegado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, "El Tigre" le presentó su renuncia, dando pie al quiebre oficial.

Ricardo Mejía fue nombrado por AMLO como jefe de Oficina del Secretariado de Seguridad en 2018 y un año después fue designado como subsecretario de Seguridad Pública Federal, cargo que ocupó hasta enero de 2023.

Ricardo Mejía, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila en elecciones 2023

|Facebook/Ricardo Mejía

Ricardo Mejía Berdeja presenta su renuncia ante AMLO

A pesar de que oficialmente el quiebre entre Ricardo Mejía y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dio con la renuncia de este a AMLO el 13 de enero de 2023, se especulaba que esto pasaría desde antes.

Ricardo Mejía renunció y se separó de Morena tras perder contra Armando Guadiana en la elección interna para contender por la gubernatura de Coahuila en estas elecciones 2023, pues la intención de ir contra el famoso Moreirato era tan fuerte, que Mejía no abandonó su deseo de participar en la jornada electoral y se registró como candidato junto al PT.

Esto ocasionó diversas críticas dentro del partido guinda, pues incluso Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, acusó que la candidatura de Ricardo Mejía era un "capricho" de su parte y podría poner en riesgo la alianza del partido guinda con el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones de 2024.

Ante esto, Ricardo Mejía contestó que el partido lo tenía como prospecto desde agosto del año pasado, además de que en estas elecciones 2023 de Coahuila, no se acordó de ir en coalición.

Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila|Twitter @aguadiana

Morena da espalda a Ricardo Mejía frente a las elecciones 2023 en Coahuila

Recientemente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que Ricardo Mejía no representa a la Cuarta Transformación, además, respaldó a Armando Guadiana y dejó en claro que es el único capaz de seguir con el proyecto de la 4T.

Además, Ricardo Mejía ha sido constantemente señalado como un "traidor" hacia AMLO y hacia Morena por parte de Armando Guadiana, pues acusa que el exsubsecretario dividirá los votos de la autodenominada Cuarta Transformación.