“Han hecho un escándalo": AMLO asegura que equipo de nado sincronizado no se acercó al gobierno por apoyo

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este respaldó lo dicho por la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, de que el equipo de nado sincronizado no se acercó al gobierno por apoyo para la competencia en Egipto.

“No acudieron a nosotros, nosotros apoyamos al deporte y si las apoyo el yerno de Carlos Slim, qué bueno. Han hecho un escándalo, y vamos a seguir informando como se ha apoyado a los deportistas. Todo lo magnifican, sensacionalismo y amarillismo", dijo.

En su declaración, AMLO coincidió con lo dicho por Ana Gabriela Guevara, pues durante la noche del pasado 17 de mayo, la titular de la Conade se lanzó contra el equipo de nado sincronizado llamándolas mentirosas y aseguró que se invirtieron 40 millones.

#EnLaMañanera | Las campeonas mundiales de nado artístico no se acercaron al gobierno federal para solicitar apoyo, así lo dijo el presidente @lopezobrador_ en el día después de que la titular de la #Conade, Ana Gabriela Guevara dijo que las deportistas deben 2.7 millones de… pic.twitter.com/zGc0go3irC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 18, 2023

Ana Gabriela Guevara arremetió contra el equipo de nado sincronizado

Después de que el equipo mexicano de natación Artística ganara cuatro medallas en el Mundial que se llevó a cabo en Egipto y dijeran que el Gobierno Federal no las apoyó, la titular las llamó mentirosas.

¡Así las cosas! 🧐



Luego de que el equipo mexicano de Natación Artística ganara cuatro medallas en el Mundial que se llevó a cabo en #Egipto y dijeran que el #GobiernoFederal NO las apoyó, la titular de la #Conade, Ana Guevara, aseguró en una entrevista que son unas… pic.twitter.com/TfLuFKqk9y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 18, 2023

“Son mentirosas porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República, cuando él entregó el apoyo aun con el Covid”, declaró Ana Gabriela Guevara.

Ana Gabriela Guevara también refirió que las nadadoras pueden vender "calzones, trajes de baño, Avón o Tupperware", pero que de igaal forma continuarán siendo unas deudoras, así como su entrenadora.

AMLO acusa campaña de desprestigio contra Ana Gabriela Guevara

Ante las acusaciones a la titular de la Conade, el presidente AMLO señaló que se trata de una campaña de desprestigio contra ella: "Aportaciones del gobierno de Estados Unidos, a las organizaciones que están en contra de nosotros, hay aportaciones a asociaciones que han promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara", mencionó durante su conferencia matutina del jueves 18 de mayo.

Finalmente, el titular de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que se han encontrado "caminos" para apoyar a los deportistas mexicanos, dándoles de alta ante la dependencia para que accedan a un sueldo.