AMLO respalda a Luis Cresencio Sandoval sobre compra de lujoso departamento

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, ante la compra de un lujoso departamento ubicado en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, esto durante la conferencia matutina de este 18 de mayo de 2023.

“Le tenemos toda la confianza al general y está en la mira porque actúa con rectitud”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El titular de la #Sedena Luis Cresencio Sandoval confirmó la compra de un #departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, aunque negó conocer que los dueños fueran proveedores del #Ejército pic.twitter.com/zOTu50Agcr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 18, 2023

El secretario de la Defensa negó que supiese la identidad de vendedor hasta concretarse la operación y que eso haya influido en el contrato del Ejército.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval declaró: “Lo adquirí en el precio que dice la nota y no dice que era obra gris, tenía 11 años que había sido construido y las personas dueñas no habían hecho su acabado. No es cierto que cueste 30 millones y lo adquirí con un préstamo en el Banco del Ejército”. Asimismo, señaló que el lujoso departamento costó poco más de 9 millones, pues para que le den un préstamo en el Ejército, se necesita evaluar la propiedad.

Luis Cresencio Sandoval niega millonarios viajes al extranjero

Luis Cresencio Sandoval González dio cuenta a los supuestos viajes al extranjero, sobre los cuales afirmó que no ha viajado a Europa, pues solo conoce Francia y afirmó que en algunos de estos ha viajado con su familia, ya que se pueden invitar espontáneamente, además de que son oficiales y no de vacaciones.

Cabe recordar que estas aclaraciones se produjeron tras la investigación hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual reveló que el general compró en 2020 un departamento en la zona lujosa de Huixquilucan, donde otras casas cercanas rondan los 30 millones de pesos. La compra despierta sospechas, porque según MCCI, Luis Cresencio Sandoval no la reportó en su declaración patrimonial.

Por su parte, el presidente AMLO saltó en su defensa y dijo que el secretario es un hombre recto e incorruptible, además de que señaló que se trata de un plan de sus adversarios.