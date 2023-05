“Por mí, que vendan calzones…" Ana Gabriela Guevara responde a equipo de nado sincronizado

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, arremetió contra el equipo de nado sincronizado que denunció la falta de apoyo económico para asistir a la Serie Mundial en Egipto, en la que resultaron ganadoras de dos medallas de oro y una de bronce; “Por mí, que vendan calzones…", dijo.

Fue durante una entrevista a medios de comunicación que la titular de la Conade respondió por las supuestas acusaciones que recibió por no apoyar al equipo de natación artística. Según dijo Ana Gabriela Guevara, la agencia de gobierno dio 40 millones de pesos a las sirenas mexicanas, cifra que hasta el momento no han logrado justificar en gastos.

“Son mentirosas porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República, cuando él entregó el apoyo aun con el Covid”, comenzó declarando Guevara.

La funcionaria federal aseguró que hasta el momento el dinero no ha sido justificado, por lo que tildó a las nadadoras de “mentirosas”, destacando que de su parte pueden vender “calzones, trajes de baño, Avón o Tupperware…", pero de igual forma continuarán siendo unas deudoras, así como su entrenadora.

Según explicó Guevara este dinero se otorgó al equipo de natación en el periodo de 2016-2018, cantidad que hasta el momento no han logrado comprobar ante la agencia de gobierno.

Ana Gabriela Guevara asegura que siempre se ha apoyado al deporte

Entre otras cosas, la titular de la Conade aseguró que se sigue apoyando al mundo del deporte como nunca antes y en ningún momento se han dejado de lado otras disciplinas, por lo que en el caso del equipo de nado sincronizado no fue la excepción.

“Ellas tienen recursos de la Sedena, la Semar, también de Conade, es doloso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es”, continúo al explicar que las sirenas mexicanas no solo reciben un salario por parte de las fuerzas armadas del país, sino que también cuentan con las becas por parte de la dependencia de la que es titular.