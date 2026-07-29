La historia de Ana Toral y las miles de mujeres que conquistan el asfalto en dos ruedas en México

El asfalto de las grande urbes mexicanas es testigo de una transformación social y de movilidad, ahora, encabezada por mujeres que desafían prejuicios de género, como Ana.

Durante generaciones, la narrativa tradicional dictó que el motociclismo era un terreno exclusivo para los hombres; sin embargo, Ana Toral Huerta, también conocida como Anabel, demuestran lo contrario.

En un emotivo reportaje hecho por Edgar Galicia para Azteca Noticias, se expuso la vida de esta madre trabajadora que decidió comprar una motocicleta —sin tener experiencia previa— para optimizar sus tiempos de traslado y estar más cerca de sus hijos.

Ana practicó arduamente durante extenuantes jornadas diurnas y nocturnas hasta dominar la motocicleta, superando los temores iniciales y los peligros de la temporada de lluvias, donde incluso sufrió una caída, pero no frenó su determinación.

Para su hijo Santiago Sánchez, su madre ahora representa una figura heróica, una mujer que se levanta de madrugada para llevarlo a él y a su hermana a la escuela antes de iniciar con su jornada laboral.

En la moto, Ana no solo acorta distancias y supera el tránsito pesado, también impulsa el bienestar de su propio núcleo familiar, equilibrando sus labores con las tareas del hogar, la crianza y su vida personal.

Se estima que en el país hay 35 mil mujeres que emplean la motocicleta no solo como un medio de transporte eficiente, también como una herramienta indispensable para su trabajo y sustento.

La determinación de las conductoras reafirma que el motor más potente no se mide en centímetros cúbicos, sino en las ganas de salir adelante frente a las adversidades del entorno económico y vial.