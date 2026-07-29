La ubicación exacta de la estación del Tren México-Querétaro que construirán en el Edomex y la lista de colonias cercanas

El Tren México-Querétaro en el Estado de México (Edomex) planea reducir el trayecto a la zona del Bajío a menos de dos horas para trasladar a 1.5 personas, entre las que destacan más de 30 mil trabajadores y estudiantes que viajan diariamente. Esta obra civil y ferroviaria tiene el objetivo de inaugurarse en el 2027, y pasará específicamente por el municipio de Huehuetoca.

🚧Por motivos de la obra federal del Tren México–Querétaro, habrá canalización y cierres intermitentes en la incorporación de Calzada de los Arcos hacia Av. Hércules.



Sigue la señalización y las indicaciones del personal de apoyo vial.



📲 Consulta las condiciones de movilidad… pic.twitter.com/ujsfqhS9eU — Obras Tren Qro (@obrastrenqro) July 29, 2026

El paradero está situado específicamente en la zona industrial de Xalapa, aledaño al derecho de grandes complejos factureros como Tasta Trinity y conectado por la Calzada de los Mirasoles, la calle Insurgentes (ampliada a cuatro carriles), y con el Circuito Exterior Mexiquense.

¿Qué habrá en la estación Huehuetoca?

El complejo ferroviario no solo albergará andenes, también incluirá áreas de estacionamiento, bahías exclusivas para facilitar el ascenso y descenso de transporte público como autobuses y combis, así como paraderos seguros para taxis dentro de la estación Huehuetoca.

Lista de colonias y desarrollos cercanos a la estación Huehuetoca

Las zonas habitacionales e industriales con mayor beneficio de movilidad, plusvalía e interconexión serán:



Xalpa en la Zona Industrial

Puente Grande

Desarrollos habitacionales Citará y El Dorado

Esta vía doble, de 232.42 kilómetros, contará en su primera etapa con seis estaciones principales:



Buenavista en CDMX

Huehuetoca en Edomex

Tula de Allende en Hidalgo

San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora en Querétaro

Asimismo, la flota utilizará trenes diésel-eléctricos, con capacidad de 450 pasajeros cada uno, logrando un recorrido entre 90 y 120 minutos a una velocidad máxima operativa de 160 kilómetros por hora, eliminando los retrasos de hasta seis horas que ocurren en la Autopista 57D.

La recomendación para los vecinos de Huehuetoca y las colonias aledañas, es planificar las rutas diarias considerando el aumento de tránsito pesado por la conformación de terraplenes, así como monitorear los anuncios sobre cortes de circulación temporales en la calle Insurgentes y en los accesos al Circuito Exterior Mexiquense.

¿Cómo va el Tren México-Querétaro?

El tramo Ciudad de México-Querétaro es el último reportado, y registra un avance general del 19.22% al corte de junio del 2026, con más del 80% del derecho de vía liberado y 14 frentes de trabajo activos.