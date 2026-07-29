“Escuché todo": Mamá de Dafne Quintos revela detalles de la investigación contra Yanina “N” y habla de lo que le habrían hecho a la menor de 13 años

Después de la audiencia realizada contra Danna Yanina "N" el día martes 28 de julio en Tamaulipas por el feminicidio de Dafne Quintos, la mamá de la víctima dio detalles de lo que se habló de la investigación.

¿Qué se sabe de la carpeta de investigación en contra de Yanina "N" y de lo que le hicieron a Dafne?

Mamá de Dafne habla de la audiencia de Yanina "N"

Alejandra Quintos, madre de Dafne, habló tras la audiencia en sus redes sociales de lo que se dijo durante la última audiencia de vinculación a proceso de la señalada, Yanina "N".

Confirmó que luego de escuchar todas las pruebas y revisar cada detalle de la investigación, cree que Yanina sí tuvo que ver con el homicidio de su hija y no sería inocente como creyó en un principio.

Dijo: "Escuché todo. Chequé minuciosamente esa carpeta de investigación y desgraciadamente hay muchas pruebas que implican a la señorita Danna Yanina".

Dan detalles de lo que le hicieron a Dafne Quintos

Durante la audiencia se dieron detalles de los crueles tratos y abusos a los que fue sometida la menor de 13 años durante su estancia en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, hasta el punto de causarle la muerte.

Alejandra confirmó haber escuchado en el tribunal cómo dejaron a su hija sin comer, la golpearon y la torturaron.

La mamá de Dafne dijo que los detalles eran tan fuertes de digerir que tuvo que retirarse y dejar al papá de la menor como su representante.

"Danna Yanina":



Porque en un video, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, aseguró que cambió de postura sobre Danna Yanina “N” tras revisar la carpeta de investigación del caso. pic.twitter.com/GFrICVGazy — Por qué es tendencia (@Sontendenciahoy) July 29, 2026

¿Danna Yanina es inocente?

Sobre si Yanina es inocente, la mamá de Dafne comentó que, en el pasado, hizo un video asegurando que SÍ lo era pues se había convertido en una víctima más de la Academia Militarizada. Dijo que realizó el material debido a que la familia de Yanina "N" se había contactado con la abuela de Dafne, mamá de Alejandra, para pedirles que declararan a favor de la señalada.

Confiando en lo que dijo la familia de Danna, Alejandra accedió e hizo el video.

El 27 de julio, su abogada y el papá de Dafne se contactaron con Alejandra para preguntarle si había hecho esas declaraciones pues la defensa de la vinculada a proceso lo habrían utilizado para la defensa.

Después de lo que la mamá de Dafne esuchó en la audiencia, declaró que la percepción que tenía de Yanina, quien pensaba que era inocente, cambió.

Por ahora se esperan más detalles del caso y del proceso legal que enfrentan todavía Estrellita "N" y el director de la Academia Militarizada, también señalados por la muerte de Dafne Quintos.