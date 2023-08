Analizan restos calcinados localizados en Lagos de Moreno

Un día más en Lagos de Moreno sin Uriel Galván González de 19 años, Jaime Adolfo Martínez Miranda de 21, Diego Alberto Lara Santoyo de 20, Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, también de 20 años, y Dante Cedillo Hernández de 22 años. Son los cinco jóvenes que desaparecieron el viernes 11 de agosto en ese municipio ubicado en la región Altos Norte de Jalisco.

Este jueves, las calles del ayuntamiento lucieron casi vacías, como si el miedo se respirara entre la ciudadanía. Nadie quiere hablar, mucho menos, cruzar miradas. La incertidumbre persiste ante la falta de respuestas, de certeza y de información clara respecto al paradero de los cinco jóvenes que no superan los 22 años de edad.

La Fiscalía Estatal a través de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas #FEPD realiza actos de investigación para esclarecer el hecho en el que fueron localizados restos óseos calcinados, al parecer de cuatro personas, en el interior de un inmueble en Lagos de Moreno. — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 17, 2023



Ana, como la hemos llamado de manera temporal, pues al entrevistarla no quiso dar su nombre y no permitió que su rostro fuera grabado por la cámara de Fuerza Informativa Azteca, es habitante de La Troje y dijo sentir miedo por lo ocurrido esta última semana. Afirmó no haber visto actos delictivos: “Uno ni sabe, yo creo que en las madrugadas es cuando todas esas cosas pasan”.

La Troje es una comunidad al sur del municipio de Lagos de Moreno y al norte del estado de Jalisco. Si formáramos una línea recta inclinada, La Troje está situada en medio de las ciudades de León y Aguascalientes. Cerca de ahí, este miércoles policías municipales y estatales confirmaron el hallazgo de restos humanos y cuatro cráneos calcinados.

Alistan estudios genéticos para comprobar o descartar identidad de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

De inmediato, los restos óseos fueron trasladados a instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Guadalajara, Jalisco. En ese lugar especializado, peritos en materia forense analizan cada indicio con el objetivo de determinar características como rasgos físicos, edad o sexo de las víctimas.

Para poder ingresar al lugar del hallazgo mortal, autoridades circularon por la carretera que va de El Puesto al poblado de San Cristóbal. Una brecha los condujo hacia el cerro donde localizaron una finca abandonada y en su interior los restos óseos que están sometidos a análisis.

Fuerza Informativa Azteca

El inmueble donde encontraron restos humanos está a más de cinco kilómetros de la localidad de La Troje. Entre caminos de terracería, sembradíos y donde se tiene nula comunicación. Es un lugar escondido entre las montañas.

En tanto, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) ha informado a través de un comunicado que ya se realizan las confrontas con el ADN de los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. La dependencia adscrita a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) dijo que el propósito es corroborar o descartar que sean Uriel, Jaime Adolfo, Diego Alberto, Roberto Carlos o Dante, además de identificar a las víctimas.

La zona del hallazgo se encuentra acordonada desde hace 24 horas para las indagatorias que continúan. Son parte de las investigaciones para esclarecer un caso más de desaparición forzada en un pueblo mágico que hoy vive en penumbra.