El club del descaro: Andy López Beltrán y Andrea Chávez desafían al INE con campañas adelantadas

Aquí se los dije, los morenistas iban a aplicar exactamente la misma jugada que en 2024. Ya empezaron con sus campañas adelantadas, aunque el INE puso clarito que el proceso rumbo a 2027 arranca hasta el 10 de septiembre.

El recorrido de Andy López en Tabasco y la defensa de la dirigencia

El caso más descarado es el del “heredero” del movimiento: Andy López Beltrán. Acuérdense que dejó tirado su puesto como secretario de Organización de Morena para irse a buscar una diputación en Tabasco. Y sin un poquito de pena, sube videos a redes presumiendo cómo anda tocando puertas por todo el estado.

Los perfiles polémicos que buscan las gubernaturas con Morena en 2027

Y cuando la evidencia del proselitismo anticipado les brinca en la cara, sale Morena a defenderlo con una maroma estelar. Ariadna Montiel, la dirigente del partido, dice que Andy no anda en campaña… no, cómo creen. Dice que nomás anda haciendo sus tareas de militante y “defendiendo la soberanía nacional”. O sea, el disfraz perfecto para las mismas mañas de siempre.

La campaña permanente de Andrea Chávez en Chihuahua

Pero el cinismo no es exclusivo del sur. En el norte está la senadora Andrea Chávez, que trae la mira bien puesta en la gubernatura de Chihuahua para 2027 y lleva más de un año promocionándose impunemente. Acuérdense de que empezó con sus “caravanas de la salud”; la cosa era tan descarada que hasta desde Palacio Nacional le tuvieron que dar un jalón de orejas.

Pero a la legisladora el regaño le importó muy poco. Ahí sigue inundando las redes con publicidad pagada, eventos masivos y giras disfrazadas de “informes legislativos” para posicionar su imagen antes de tiempo.

El trasfondo de todo esto no es solo que brinquen las fechas oficiales, sino la absoluta opacidad del dinero y la pasividad de las autoridades. El INE postergó la discusión de los lineamientos para frenar estas precampañas e incluso quitó de la mesa las propuestas para regular estos actos anticipados, dejando correr el dinero sin control.

Entre “herederos” que “defienden la soberanía” caminando colonias y senadoras con campañas eternas, Morena deja en claro que la ley les da igual con tal de amarrar el poder. Las elecciones 2027 se encuentran cada vez más cerca y aquí seguiremos para seguir exhibiendo cómo el régimen hace sus mañas. Yo soy América López y esto es Casilla 27.