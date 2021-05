Tataranieto del creador de Himno Nacional defiende a Ángela Aguilar

Ayer Angela Aguilar creó un chorro de polémica por su interpretación del Himno Nacional Mexicano. Vamos a crucificarla por “cambiar la melodía” y decir “por qué no se debe de hacer”. O tal vez no. Tomen su partido.



Yo soy Will, bienvenidos a su #HiloMusical. pic.twitter.com/hVXxmIDfmy