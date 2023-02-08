Anillo alrededor del planeta enano Quaoar, desafía teoría centenaria

El sorprendente anillo alrededor del lejano y gélido mundo de Quaoar, desafía teoría centenaria.

Ubicado en los confines del Sistema Solar, Quaoar es un objeto celeste que en su alrededor debería de tener un satélite pero que recién se descubrió que a su alrededor cuenta con un anillo por lo que desafía una teoría centenque se ha encontrado vigente desde el año de 1850.

El mundo lejano llamado Quaoar (planeta enano), que recibe su nombre de un dios de la creación de la mitología nativa americana, no deja de sorprender a los astrónomos mientras orbita más allá de Plutón, en los gélidos confines del Sistema Solar.

Investigadores señalaron que han detectado un anillo alrededor de Quaoar similar al que rodea al planeta Saturno, sin embargo, el que rodea a Quaoar desafía los conocimientos actuales acerca de dónde pueden formarse tales anillos, ya que se encuentra mucho más lejos de él de lo que permitirían los conocimientos científicos actuales por lo que desafía una teoría centenaria.

La distancia del anillo a Quaoar lo sitúa en un lugar en el que los científicos creen que las partículas deberían unirse fácilmente alrededor de un cuerpo celeste para formar una luna (satélite natural), en lugar de permanecer como componentes separados en un disco de material anular.

Bruno Morgado, astrónomo del Observatorio de Valongo y la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil y quien es autor principal del estudio publicado en la revista Nature, señala que: "Se trata del descubrimiento de un anillo situado en un lugar que no debería ser posible".

This research by Bruno Morgado et al. was published in @Nature https://t.co/cGx77kfxcU#ExploreFarther — ESA Science (@esascience) February 8, 2023

Astrónomos descubren anillo alrededor del gélido mundo de Quaoar

El anillo alrededor del mundo de Quaoar fue observado con el telescopio orbital Cheops de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés), cuyo objetivo principal es estudiar los planetas situados más allá de nuestro Sistema Solar, así como con telescopios terrestres.

Se trata de un disco grumoso formado por partículas cubiertas de hielo, se encuentra a unos 4 mil 100 kilómetros (2 mil 550 millas) del centro de Quaoar, con un diámetro de unos 8 mil 200 kilómetros (5 mil 100 millas).

Isabella Pagano, directora del Observatorio Astrofísico de Catania del instituto de investigación italiano INAF y coautora del estudio, señala que: "Los sistemas de anillos pueden deberse a restos procedentes del mismo proceso de formación que originó el cuerpo central o amaterial resultante tras una colisión con otro cuerpo y capturado por el cuerpo central. De momento no tenemos pistas sobre cómo se formó el anillo de Quaoar".

A diferencia de cualquier otro anillo conocido alrededor de un cuerpo celeste, el anillo del planeta enano de Quaoar se encuentra fuera del llamado límite de Roche. Esto se refiere a la distancia de cualquier cuerpo celeste que posea un campo gravitatorio apreciable dentro del cual un objeto que se acerque sería arrastrado. El material en órbita fuera del límite de Roche debería formar un satélite natural o luna.

Hallado el anillo de un posible planeta enano que cuestiona una teoría vigente desde 1850. Investigadores del #CSIC participan en el descubrimiento en Quaoar, un objeto más allá de Neptuno, de un anillo fuera del límite establecido para su formación.

👉 https://t.co/OTp9kUaaZh pic.twitter.com/zq1eGznqYS — CSIC (@CSIC) February 8, 2023

Quaoar, el planeta enano más allá de Plutón

Descubierto en el año 2002, Quaoar se define actualmente como un planeta menor y se propone como planeta enano, aunque la Unión Astronómica Internacional, el organismo científico que se ocupado estas cuestiones, aún no le ha otorgado formalmente dicho estatus.

El diámetro de Quaoar es de unos 1,110 kilómetros (700 millas), es aproximadamente un tercio del tamaño de la Luna de la Tierra y la mitad del planeta enano Plutón. Cuenta con una pequeña luna llamada Weywot, el hijo de Quaoar en la mitología, con un diámetro de 105 millas (170 kilómetros) que orbita más allá del anillo recién descubierto.

Quaoar habita una región distante llamada cinturón de Kuiper poblada por varios cuerpos helados y orbita unas 43 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. En comparación, Neptuno, el planeta más alejado, orbita unas 30 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol, y Plutón unas 39 veces más lejos.