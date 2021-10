Anomalías en investigación por desplome de Línea 12, afirman acusados

Ciudad de México.- El despacho de abogados que defiende a los 10 ex servidores públicos del Proyecto Metro, acusados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en la tragedia de la Línea 12 del Metro, aseguran que sus representados son víctimas de una venganza y persecución política.

La tragedia ocurrió el pasado 3 de mayo y en ella perdieron la vida 26 personas y otras 23 más resultaron lesionadas, por la que la FGJCDMX acusa a los presuntos implicados por los delitos de homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena culposos.

Defensa señala que se debe privilegiar un acuerdo reparatorio

Los abogados encabezados por Gabriel Regino García sostienen que la Fiscalía de Justicia capitalina incurrió en una serie de presuntas irregularidades, contradicciones y violación a los derechos humanos. Aseguraron que hay una paradoja procesal, porque el nuevo sistema de justicia penal privilegia e las víctimas y a la reparación del daño sobre cualquier proceso, según lo establece la Constitución en su artículo 20.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la figura del acuerdo reparatorio en todos aquellos delitos que sean de querella, los delitos imprudenciales o culposos y los delitos patrimoniales cometidos sin violencia; por ese motivo, dicen los litigantes que no pueden llegar a juicio cuando existe la opción de reparar el daño de las víctimas.

Inculpados piden igual trato que a empresa constructora

Gabriel Regino comentó en conferencia: “este hecho tiene la calificación de homicidio imprudencial, lesiones imprudenciales y daño en propiedad ajena imprudencial...¿Se puede llegar a un acuerdo reparatorio?, claro que sí, siempre y cuando las personas responsables, realmente responsables paguen la reparación del daño, al día de hoy las víctimas no han recibido pago alguno.”





Consideró que a la empresa constructora de la Línea 12 “se le ha dado un trato privilegiado, se le ha dado un trato VIP” ya que en su caso se ha respetado el acuerdo reparatorio.

Audiencia está prevista el 25 de octubre

Defendió que “los responsables del Proyecto Metro no eran los responsables, ni administrativamente ni legalmente, ni de la supervisión, ni de la construcción de obra, porque para eso se contrataron empresas que están plenamente identificadas.”

La FGJCDMX ya judicializó la carpeta de investigación en contra de los responsables del Proyecto Metro , y se tendrán que presentar a audiencia el próximo 25 de octubre a las 10:30 horas.

Ex servidores aseguran que hay “venganza política”

Gabriel Regino insistió en que sus defendidos son víctimas de una venganza política,"¿A caso el director del Proyecto Metro, el ingeniero Horcacitas puso los pernos, a él le tocaba esa función?, ¡por supuesto que no! La Fiscalía de la Ciudad de México está usando el argumento más arcaico que existe en el ámbito penal, el de la venganza, esto es una persecución política 100%, se están yendo al organismo de Proyecto Metro y no contra quienes dijeron que había errores de soldadura en los pernos, eso no se toca.”



El próximo miércoles los representantes legales en conjunto con la organización civil Colectivo por la Seguridad del Metro presentarán dos denuncias ante la FGJCDMX por negligencia criminal, en contra de quienes ellos consideran omitieron las alertas sobre la falta de mantenimiento de la Línea 12, del metro, entre ellos el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, al ex director del metro Jorga Gaviño, así como a Jorge Jiménez Alcaraz.