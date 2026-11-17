Si tienes hijos cursando preescolar, primaria o secundaria, ve organizando tus tiempos porque ya se acerca la primera entrega de calificaciones del ciclo escolar 2026-2027. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, la entrega y firma de boletas se llevará a cabo en la recta final de este mes de noviembre.

¿Qué días exactamente te toca acudir a la escuela para conocer las calificaciones de tu hijo?

Fechas oficiales para la primera firma de boletas en noviembre

Según el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, el periodo marcado para el registro y comunicación de los resultados de la evaluación abarca cuatro días hábiles.

Los padres de familia deberán acudir a firmar las boletas del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026.

📆 ¡Ya hay fecha! Este es el último día de clases del año



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¿Por qué no habrá clases el viernes 27 de noviembre?

Justo un día después de que concluya el periodo de entrega de calificaciones, los estudiantes de educación básica tendrán un descanso adicional.

El calendario oficial señala que el viernes 27 de noviembre se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, CTE, por lo que se suspenderán las actividades en las aulas para los alumnos.

¿Qué pasa si no puedes acudir el día de la firma a la escuela?

En caso de que por motivos laborales o personales no logres asistir en la fecha y hora asignada por el docente, es importante que avises con anticipación a la dirección del plantel o al maestro de grupo para reagendar la firma y recibir el reporte académico.

¿Cómo consultar y descargar la boleta en línea?

Además de la entrega física en los salones, la SEP habilita la consulta digital de calificaciones a través del portal del Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED, donde puedes descargar el documento ingresando la CURP del estudiante y la clave del centro de trabajo.

🎄 Así quedan las vacaciones de Navidad 2026 en escuelas. Consulta qué día inicia el descanso de invierno y cuándo regresan a las aulas los alumnos de preescolar, primaria y secundaria según el calendario escolar. https://t.co/XzIEKNHUN4#Educación #Vacaciones… pic.twitter.com/tCgJOQlNqe — Tv Azteca Laguna (@TvAztecaLaguna) November 16, 2026

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2026?

Tras superar esta primera evaluación y el puente del 27 de noviembre, las clases continuarán de manera normal hasta el inicio del periodo vacacional de diciembre.

Según el calendario oficial, las vacaciones de invierno comenzará a partir del lunes 21 de diciembre de 2026.