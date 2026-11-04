¿Por qué hace tanto calor en CDMX si ya es noviembre? El fenómeno meteorológico que lo explica

Aunque noviembre ya está aquí y las mañanas comienzan a sentirse más frías que de costumbre, esta semana la Ciudad de México (CDMX) ha experimentado días de intenso calor, alcanzado temperaturas de hasta 28 grados Celsius.

Pero ¿por qué hace tanto calor en CDMX si ya estamos en noviembre? La explicación está relacionada con un fenómeno meteorológico conocido como anticiclón, pero ¿qué ocasiona?

¿Qué es un anticiclón y por qué provoca calor en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene condiciones de tiempo estable en distintas regiones del país, entre ellas zonas de la Mesa Central.

Con la presencia de este fenómeno, el aire desciende desde las capas altas hacia la superficie, lo que genera cielos despejados y baja probabilidad de lluvias.

Cuando se encuentra cerca del Valle de México, puede reducir la formación de nubes, por lo que los rayos del sol llegan con mayor intensidad durante el día y hace que las temperaturas suban después del mediodía.

Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para día en #CDMX. https://t.co/RzVHS3poYT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 4, 2026

¿Continuará el calor en la CDMX?

Aunque la CDMX está a la mitad de la temporada otoñal, el ambiente puede sentirse cálido durante las tardes. Sin embargo, cuando cae el sol, el enfriamiento es más rápido, lo que explica que las noches y los amaneceres se sientan muy fríos.

En tanto, para la noche de este miércoles se prevé que el ambiente se mantenga alrededor de los 21 grados, por lo que todavía se sentirá templado en buena parte de la capital.

El jueves las condiciones comenzarán a cambiar gradualmente, debido a que el anticiclón empezará a desplazarse. Aunque las temperaturas máximas todavía podrían alcanzar entre 25 y 27 grados al mediodía.

Consulta en los gráficos, el #PronósticoDelTiempo a 4 días para el #EdoMéx y la #CDMX⬇️ https://t.co/tgYmsdZyTl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 4, 2026

¿Cuándo terminará el calor en CDMX? El frente frío traerá cambios

A pesar de que se pronosticaba que el frente frío 4 se desplazaría por el centro del país, afectando incluso a la CDMX, el sistema frontal avanzará sobre el oriente del país, impulsado por una masa de aire frío.

Aunque sus efectos más importantes se esperan inicialmente en esas regiones, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, junto con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, favorecerá la presencia de lluvias a partir de este viernes 6 de octubre.

Para el sábado y domingo, el frente frío permanecerá extendido sobre el oriente del país y continuará interactuando con otros sistemas meteorológicos.

