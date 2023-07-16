¿Qué es el antropoceno y por qué científicos lo consideran el fin de la humanidad?

Un nuevo descubrimiento arrojó que la Tierra podría abandonar el holoceno para entrar a una etapa conocida como Antropoceno, pero ¿qué es y por qué lo llaman así? La palabra o, mejor dicho, el concepto, lo dijo por primera vez por el holandés y premio Nobel de química Paul Crutzen en el año 2000.

Hasta el momento existen diversas teorías que señalan cómo fue su origen y la posicionan en el siglo XVII cuando se llevó a cabo la colonización de América; no obstante, consideran que aún es muy temprano para determinar qué lo originó.

¿Qué es el Antropoceno?

¿Un cambio? El Antropoceno, como lo nombró la comunidad científica, responde a una nueva época geológica que está marcada por el cambio climático, la acumulación de gases de invernadero y la cantidad de daño que los seres humanos le han hecho al medio ambiente y a la superficie terrestre.

El término se da luego de que encontraron en el lago Crawford en Canadá materiales que contienen fragmentos de explosiones nucleares, esto demostraría que la Tierra abandonó el holoceno, la época que hasta hoy en día predomina en el país.

"La presencia de plutonio nos da un claro indicador de cuándo la humanidad se ha convertido en una fuerza tan dominante que podría dejar una 'huella digital' global única en nuestro planeta", dijo el profesor Andrew Cundy, radioquímico ambiental de la Universidad de Southampton.

¿Cuáles son las características del Antropoceno?

Actualmente no se tiene mucha información sobre el Antropoceno; sin embargo, los grupos científicos que estudian el fenómeno estiman que tiene dos características, por un lado, sería una época geológicamente marcada por la alteración de procesos biofísicos a escala planetaria. Y, por otro, que esta transformación deriva de la intensa de la actividad humana, pues consideran que la humanidad ha sido partícipe en adelantar procesos que aún no deberían de existir.

¿Por qué dicen que el Antropoceno es la hora cero?

Un año atrás, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que la sobrepoblación podría generar desestabilizadoras presiones en el planeta, lo que sería peligroso para la humanidad, pues originaría un ambiente de resignación en las personas al creer que ya no hay tiempo de cambiar hábitos por un mundo mejor.