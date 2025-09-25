Apagón en Cuautla, Morelos; cientos se quedan a oscuras

La noche de este miércoles 24 de septiembre, se reportó un apagón en el municipio de Cuautla, Morelos, debido a una supuesta falla derivada de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas.

De acuerdo al reporte de medios locales, se registró un incendio, en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el libramiento oriente. Sin embargo la empresa no había reportado nada hasta las 10:30 de la noche.

Debido a esta situación, varias colonias del norte de Cuautla, así como la colonia Juan Morales en Yecapixtla se quedaron sin energía eléctrica.

Inundaciones y fallas por lluvias en Cuautla

Además, comerciantes del mercado Hermenegildo, Galeana han señalado que se registraron inundaciones en la calle Ignacio Maya, en donde tuvieron que instalar de manera provisional sus puestos.

#ULTIMAHORA



Esta noche, reportan un incendio en la Sub Estación de la #CFE que se encuentra frente a CAMPI en el Libramiento de #Cuautla.



Toma precauciones. pic.twitter.com/mZ94tCNqeg — Reporte Morelos (@_ReporteMorelos) September 25, 2025

Cabe mencionar que usuarios de redes sociales reportaron un fuerte incendio en la planta de luz frente a Home Depot en Cuautla; por lo que los cuerpos de emergencia se presentaron en la zona para atender la emergencia.

Apagón masivo, falla en una planta privada

Información en desarrollo...