Arman a niños en Guerrero ante aumento de la violencia; buscan a sus familiares

En la comunidad indígena de José Joaquín de Herrera del municipio de Ayahualtempa en el estado de Guerrero, presentaron a 15 niños y cinco niñas como parte de la Policía Comunitaria, tras el aumento de la violencia y de la desaparición de cuatro integrantes de una familia.

Y es que, desde el 19 de enero los esposos José Teodomiro Ortiz y Cecilia Gaspar, junto a sus hijos Roberto y Gaudencio, desaparecieron en el punto conocido como Zacatepec.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que mantiene activa las fichas de búsqueda de los cuatro desaparecidos.

Mientras que autoridades la Secretaría de Gobierno en un comunicado indicaron que se se refuerza la vigilancia con elementos de seguridad para dar con el paradero de los integrantes de la familia.

A los niños se les capacitó en el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.

¿Por qué los niños se sumaron a la Policía Comunitaria?

“Con el arma que tengo en la mano, voy a ir a buscar a mis familiares desaparecidos”, dijo uno de los familiares afectados y uno de los menores incorporados a la comunitaria tras la desaparición de cuatro personas en Ayahualtempa.

Se trata de uno de los nuevos integrantes de la Policía Comunitaria en Ayahualtempa, una comunidad indígena del municipio de José Joaquín de Herrera, en donde fuero presentados los 20 niños y niñas para ser parte de este sistema de seguridad.

Lo anterior, tras la desaparición de los cuatro indígenas.

Luis Morales, integrante de la Policía Comunitaria se refiere al reclutamiento de los menores:

“Estos niños que están si el gobierno no da seguridad, los más grandes de 14, 13 y 12 años, ya saben usar las armas, ya saben los derechos, tienen un adiestramiento de la Policía Comunitaria pero nosotros como le decimos al gobierno, trabajamos legalmente , esperamos a que el gobierno haga su trabajo, si no lo hace, nos vamos a cansar como población. Ellos pueden organizarse para cuidar la comunidad, mientras el operativo que haga la coordinadora regional, puede iniciar”, refirió.

Uno de los afectados por la desaparición dela familia aseguró que ellos se dedican “al campo y al ganado y desde ese día pues, no sabemos nada. No han pedido rescate, ya nada, ahorita no han hablado, ni nosotros, no se han comunicado pues desde ese entonces no sabemos, ahora pues ya van van más de 5 días y pues hasta el momento, pues...”

Durante la asamblea a la que asistieron la mayoría de los cerca de mil habitantes de origen nahua, exigieron al gobierno de México y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que agilicen la localización de la familia desaparecida,

La decisión de integrar a 20 menores a la CRAC fue decisión de la asamblea llevada a cabo el pasado lunes por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la CRAC.

Lo anterior “ante el resurgimiento de la violencia” que ha acechado municipios colindantes con la región Montaña, y de la acusan al grupo delictivo “Los Ardillos”.

Cabe recordar que en junio del 2019 se integraron a la Policía Comunitaria, 19 niños y en 2020 fue presentado otro grupo de menores, quienes fueron desincorporados en 2022, cuando funcionarios del gobierno federal y estatal encabezaron una reunión en la que se comprometieron a brindar seguridad con elementos de la Sedena, Guardia Nacional y la Policía Estatal.