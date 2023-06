“Estuvo mal”: Arnold Schwarzenegger ofrece disculpas por “manosear” a mujeres

El actor de cintas de acción Arnold Schwarzenegger ofreció disculpas por realizar tocamientos indebidos a mujeres, tras diversos casos reportados por las víctimas en el año 2003.

El histrión conocido por estelarizar películas como “Depredador”, “Terminator” y “Un detective en el kínder”, habló sobre estas acusaciones en una reciente serie biográfica que estrenará una plataforma de streaming este miércoles.

“Mi reacción al inicio fue un poco a la defensiva. Hoy puedo ver eso y, de alguna forma, no importa cuánto tiempo ha pasado. Si sin los días de playa de hace 40 años o de hoy eso estaba mal. Olvida todas las excusas, estuvo mal”, afirmó el también exgobernador de California.

¿De qué acusaron a Arnold Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger tocó de forma sexual, inadecuada y sin consentimiento al menos a seis mujeres en los foros de cine desde 1970 y hasta inicios de los años 2000, según una investigación del diario estadounidense Los Angeles Times.

El periódico entrevistó a las víctimas, quienes hablaron sobre los tocamientos que sufrieron a manos del histrión, quien en 2003, cuando salieron a la luz estos casos, competía abanderado por el Partido Republicano para ganar la gubernatura del estado de California, Estados Unidos.

“¿Él (Arnold Schwarzenegger) me violó? No. ¿Él me humilló? Por supuesto que lo hizo”, afirmó una de las mujeres afectadas.

En un inicio, el actor afirmó que el periódico “guardó” las acusaciones para revelarlas cinco días antes de la elección. Schwarzenegger aseguró entonces que esos casos eran falsos y despotricó contra los medios de comunicación por divulgarlos. Finalmente, ofreció disculpas por lo que hizo y ganó la elección estatal.

¿Quién es la pareja actual de Arnold?

Arnold Schwarzenegger, de 75 años de edad, es pareja de la fisioterapeuta Heather Milligan, quien tiene 48 años, a quien conoció desde el año 2013. Un año después fueron captados en la fiesta del Oktoberfest, en Alemania.

El actor estuvo casado con Maria Shriver durante 25 años, de 1986 a 2011, y tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher. La relación terminó por acusaciones de infidelidad, ya que Schwarzenegger sostuvo una relación extramarital con su ama de llaves, Mildred Baena, con quien tuvo un hijo: Joseph.