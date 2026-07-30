Niña grita aterrada cuando una mujer intentaba secuestrarla en Jalisco

Un video que circuló en redes sociales, donde se observa a una niña gritando mientras una mujer intenta subirla a un vehículo en Tonalá, Jalisco, provocó preocupación entre usuarios. Sin embargo, la Comisaría municipal informó que el caso corresponde a un conflicto familiar y no a un intento de secuestro por parte de personas desconocidas.

Las autoridades señalaron que la menor, de 9 años, permanece bajo el resguardo de su padre y su abuela, mientras que la mujer que aparece en las imágenes es su madre, quien cuenta con medidas de protección que le impiden acercarse a los menores. El caso ya es investigado conforme a los protocolos de atención a víctimas.

¿Qué pasó con la niña que aparece en el video de Tonalá?

Las imágenes fueron captadas el pasado 24 de julio alrededor de las 15:16 horas en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá. En la grabación se escucha a la menor pedir ayuda mientras una mujer intenta llevarla hacia un automóvil gris.

También se observa la intervención de otras personas, entre ellas un hombre que sale de un domicilio y otra mujer que resguarda a los menores hasta la llegada de las autoridades.

Así quedó grabado el aterrador momento de un intento de secu3str0 en Tonalá. 🥷🏻📹La información con Antonio Sánchez. @Asancheztv



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La Comisaría de Tonalá explicó que la mujer involucrada es la madre de la niña y que existe una resolución previa que restringe el contacto con los menores, quienes actualmente viven con su padre.

De acuerdo con la corporación, aunque en el video la menor manifiesta que no desea irse con su madre, el hecho forma parte de un conflicto familiar que ya fue canalizado a las instancias correspondientes.

Tras el reporte de vecinos, policías municipales acudieron al lugar y aplicaron los protocolos de atención para proteger a la menor.

Las autoridades reiteraron que el caso continúa bajo investigación para determinar cualquier posible incumplimiento de las medidas de protección vigentes y salvaguardar el bienestar de la niña.

Cifras de secuestro infantil en México

En México, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se registraron 57 víctimas menores de edad (23 mujeres y 34 hombres) de secuestro entre enero y diciembre de 2025, lo que muestra una disminución respecto a los 97 casos reportados en 2024.

Entre los estados con mayor incidencia se encuentran Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Ciudad de México.