Detenido por presunto robo de discos duros con música inédita de Beyoncé

La expectativa de los fans de Beyoncé se encendió tras conocerse un insólito caso en Atlanta, Estados Unidos: ya que la policía arrestó a un hombre acusado del robo de discos duros que contenían música inédita de la superestrella mundial.

Roban discos duros con música inédita de Beyoncé

De acuerdo con CNN, las autoridades confirmaron que el detenido fue identificado como Kelvin Evans, quien enfrenta un cargo por ingresar a un automóvil con la intención de cometer un robo.

Según los reportes, Evans habría entrado en una SUV rentada por el coreógrafo de la cantante durante una parada de la gira Cowboy Carter.

Arrestan a una persona por presuntamente robar discos duros con música inédita de Beyoncé https://t.co/0nLtXm815W — CNN en Español (@CNNEE) September 17, 2025

Entre los objetos que presuntamente robó se encontraban computadoras y los mencionados discos duros con material nunca antes escuchado de la artista ganadora de múltiples premios.

El hecho ocurrió, el pasado 8 de julio, cuando la policía respondió a una llamada al 911 reportando el robo en un vehículo. En la grabación, obtenida por CNN, se escucha a una persona no identificada destacar la importancia de lo que se llevaron: “Tienen mis computadoras, y hay información realmente, realmente importante ahí. Trabajo con alguien que es, digamos, de alto perfil, y realmente necesito, eh, mi computadora y todo”.

A pesar del arresto, los investigadores señalaron que los discos duros y otros objetos robados aún no han sido recuperados, lo que mantiene la incertidumbre sobre el destino del material inédito de la intérprete de “Halo”.

Se robó el balón del Mundial en Nuevo León

Un hombre se robó un balón conmemorativo del Mundial en Guadalupe, Zacatecas, sin embargo, momentos después policías municipales lograron detener al sujeto.

El objeto estaba colocado como parte de una decoración junto a una portería instalada en la Avenida Chapultepec y Paseo del Valle, en la Colonia Valle de Chapultepec.

⚽ Un insólito robo ocurrió en Guadalupe, donde un hombre de 64 años fue detenido tras sustraer un balón conmemorativo del Mundial que formaba parte de una exhibición pública en la colonia Valle de Chapultepec.https://t.co/xyTmkyNJoZ#Guadalupe #NuevoLeón #Mundial #Info7 pic.twitter.com/ENqYRun6mL — INFO7MTY (@info7mty) September 19, 2025