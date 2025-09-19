Detienen a hombre por robarse balón del Mundial en Guadalupe, NL

Un hombre creía que armaría su agosto luego de que se robara un balón conmemorativo del Mundial en Guadalupe, Zacatecas, pero policías municipales lograran detener al sujeto justo a tiempo. El objeto estaba colocado como parte de una decoración junto a una portería instalada en la Avenida Chapultepec y Paseo del Valle, en la Colonia Valle de Chapultepec.

La denuncia surgió tras un reporte en redes sociales, donde varios transeúntes captaron en video el momento en que el sujeto, acompañado de una mujer, colocó el balón de acrílico sobre el capacete de un vehículo tipo Tsuru camuflado, asegurándolo con una cuerda para llevárselo.

⚽ Un insólito robo ocurrió en Guadalupe, donde un hombre de 64 años fue detenido tras sustraer un balón conmemorativo del Mundial que formaba parte de una exhibición pública en la colonia Valle de Chapultepec.https://t.co/xyTmkyNJoZ#Guadalupe #NuevoLeón #Mundial #Info7 pic.twitter.com/ENqYRun6mL — INFO7MTY (@info7mty) September 19, 2025

El sospechoso quería vender el balón del Mundial

El detenido, identificado como Daniel “N”, de 64 años, aseguró que tomó el balón porque lo consideraba “muy caro” y pretendía venderlo. La inusual declaración rápidamente se volvió viral, pues el robo no solo fue grabado, sino que también generó múltiples comentarios y memes en las plataformas digitales.

Encuentran rápido al presunto ladrón del balón del Mundial por las características de su auto

Gracias a las características del automóvil en el que escapó, elementos de la policía lograron rastrear al sospechoso y también era muy difícil no ver un balón gigante encima de un auto... Finalmente, fue interceptado en el cruce de Gardenia y Mármol, en la Colonia Rafael Ramírez. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, quien dará seguimiento a la investigación correspondiente.

Expectativa rumbo al Mundial de futbol 2026

El caso cobra relevancia debido al interés que generan los objetos relacionados con el próximo Mundial de Fútbol 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. Este torneo marcará un hito en la historia del fútbol, pues contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, un aumento significativo respecto a ediciones anteriores.



Partido inaugural: jueves 11 de junio de 2026

Gran final: domingo 19 de julio de 2026

La fiebre mundialista ya comienza a sentirse a menos de un años, y los artículos conmemorativos se han vuelto piezas de gran valor simbólico y comercial, como le pasó a este sujeto que intentó llevarse el balón y sacarle provecho.