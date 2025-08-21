Fue a rezar y le quitaron el celular: Captan robo dentro de una iglesia en Monterrey

Un hecho indignante quedó registrado en video dentro de una iglesia en Monterrey, Nuevo León, donde un adulto mayor fue víctima de robo, mientras esperaba el inicio de la misa.

El señor fue identificado como don Daniel Rendón, un hombre de 82 años que ha dedicado gran parte de su vida a la música norteña.

Robo dentro de iglesia en Monterrey: así captaron al ladrón

El atraco sucedió en la parroquia San José de la Montaña, ubicada en la colonia Topo Chico. De acuerdo con el relato del propio afectado, acudió como todos los días a escuchar misa cuando un joven, de unos veinte años, entró al templo y lo despojó de su celular.

“Todavía no había gente, nomás el sacristán que andaba por ahí. Me senté como a media iglesia y saqué el celular para ver la hora. En eso pasa el muchacho” narró el afectado.

“Yo pensé que era una persona que venía a rezar, pero de repente me lo arrebató”, contó don Daniel.

¿Quién es Daniel Rendón, la víctima del robo?

La historia de don Daniel ha conmovido a la comunidad porque no solo se trata de un robo, sino de un golpe directo a su fuente de sustento.

Músico desde los 39 años, es fundador del grupo “Ausentes del Norte” y parte de la tradición del Fara Fara en Monterrey, un género muy ligado a las raíces musicales de la ciudad.

En su teléfono celular guardaba los números de clientes y colegas que le dan trabajo en presentaciones y eventos, pero ahora no tiene manera de contactarlos, gracias a este ladrón.

“Me hace mucha falta porque de por sí no hay mucho trabajo en el Fara Fara, y ahora me quedé sin contactos. Ese celular era mi sustento”, explicó con preocupación.

😡 Roban a adulto mayor mientras estaba en la iglesia



📌 Un sujeto le quitó su teléfono móvil a un viejito que se quedó dormido en una iglesia de Nuevo León.



El ladrón, de unos veinte años, vestía playera negra y pantalones cortos blancos. pic.twitter.com/haGfTpiI4b — Que se sepa MX (@quesesepamx) August 20, 2025

El robo ocurrió tras acudir a misa de agradecimiento

La ironía del caso es que don Daniel había acudido a la iglesia precisamente para agradecer que aún tiene la oportunidad de seguir tocando. Apenas el domingo anterior había tenido una presentación, y al día siguiente acudió a misa con ese sentimiento de gratitud.

Mientras tanto, el señor espera poder recuperarse de la pérdida y encontrar un nuevo celular que le permita seguir trabajando en lo que ha sido su pasión de toda la vida: la música norteña.

Pero ¿qué dicen las autoridades? Aunque el caso ha causado indignación, lo cierto es que este tipo de delitos no son ajenos a Nuevo León.

De acuerdo con cifras oficiales, los robos simples registraron una ligera disminución en 2025: de enero a julio se contabilizaron mil 493 denuncias, frente a las mil 692 del mismo periodo de 2024.