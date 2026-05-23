Ataque de abejas deja un muerto en Nuevo León; trasladan en helicóptero a mujer lesionada

Se reportó un fuerte ataque de abejas que dejó un hombre muerto y dos personas lesionadas este viernes 22 de mayo en la comunidad de Las Adjuntas, en la zona serrana de Santiago, Nuevo León.

El incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y obligó a Protección Civil Santiago a activar su Protocolo de Reacción Inmediata para atender a las víctimas y coordinar las labores de rescate en la zona.

¿Qué pasó en Las Adjuntas, Santiago?

De acuerdo con el reporte de Protección Civil Santiago, el ataque ocurrió durante la tarde en la comunidad de Las Adjuntas, ubicada en la Sierra de Santiago.

Las autoridades recibieron el reporte de varias personas lesionadas por múltiples picaduras de abeja, por lo que paramédicos y rescatistas se trasladaron rápidamente al sitio.

Al llegar, encontraron a tres personas afectadas por el enjambre. Sin embargo, uno de los hombres ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las picaduras.

La escena generó preocupación entre habitantes de la zona, quienes observaron la movilización de ambulancias, rescatistas y el helicóptero de Protección Civil sobrevolando el área serrana.

Mujer fue trasladada en helicóptero al Hospital en Nuevo León

Entre las personas lesionadas se encuentra María Teresa, de 60 años de edad, quien sufrió múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, cuello y manos.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer tuvo que ser trasladada de emergencia vía aérea al Hospital Universitario, en Monterrey, utilizando el helicóptero de Protección Civil Santiago.

En el operativo participaron también elementos de Protección Civil Monterrey, Cruz Roja Mexicana y personal de la UANL, quienes apoyaron con una ambulancia para completar el traslado médico.

Otro hombre lesionado fue llevado por sus propios familiares a un hospital cercano para recibir atención médica y valoración.

Protección Civil emite recomendaciones por ataques de abejas

Tras el incidente, Protección Civil Santiago pidió a la población extremar precauciones ante la presencia de enjambres o panales, especialmente en zonas rurales y serranas donde este tipo de casos suele incrementarse por las altas temperaturas.

Las autoridades recomendaron mantener la calma si se detecta un enjambre, evitar movimientos bruscos y alejarse lentamente del área sin intentar espantar a las abejas.

También señalaron que no se debe arrojar objetos ni intentar destruir los panales, ya que esto puede provocar ataques más agresivos. Además, exhortaron a evitar perfumes fuertes, alimentos dulces y cualquier aroma que pueda atraer a los insectos.

¿Qué hacer ante un ataque de abejas?

Especialistas señalan que, ante un ataque de abejas, lo más importante es buscar refugio rápidamente en un lugar cerrado y cubrir el rostro, especialmente ojos y nariz.

Si una persona presenta dificultad para respirar, inflamación severa o pierde el conocimiento, se debe solicitar ayuda médica inmediata, ya que podría tratarse de una reacción alérgica grave.

Protección Civil Santiago puso a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 81 2285 1112 y 81 3552 0359, además del 911, para reportar panales o personas lesionadas.