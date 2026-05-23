Terror en Michoacán: Enfrentamientos delictivos paralizan tramos carreteros tras quema de unidades

Las primeras horas de este sábado se vieron marcadas por un escenario de alta tensión en el centro urbano de Cotija, donde se suscitaron violentos combates entre facciones criminales antagónicas.

La confrontación armada no solo sembró el miedo entre los habitantes de la cabecera municipal, sino que desencadenó una serie de acciones colaterales por parte de las células delictivas.

Balaceras y narcobloqueos desatan terror en Cotija, Michoacán



🚨 Violenta jornada en Cotija. Enfrentamientos armados entre grupos criminales rivales provocaron narcobloqueos, quema de vehículos y cierre de carreteras en distintos puntos del municipio.



Las afectaciones se… pic.twitter.com/dLeBUpFsuY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

Entre los incidentes documentados destaca la incineración intencional de por lo menos una unidad motriz en el perímetro del Libramiento, maniobra que fue acompañada por la instalación de obstrucciones deliberadas en diversos puntos de conectividad terrestre.

Según los informes recabados directamente en la zona de conflicto, inmediatamente después de que cesaron los fuertes estruendos provocados por los proyectiles, las agrupaciones delictivas procedieron a orquestar el taponamiento de las vialidades.

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Para cumplir con este cometido, los presuntos delincuentes emplearon múltiples vehículos particulares y de carga, los cuales atravesaron de manera estratégica con la clara finalidad de entorpecer el tránsito y obstaculizar el paso de cualquier tipo de transporte a través de las rutas circundantes de la demarcación.

Puntos carreteros afectados por enfrentamientos

Las afectaciones a la movilidad civil se concentraron de manera crítica en la ruta que conecta a Cotija con la población de Emiliano Zapata. De forma específica, los reportes ciudadanos indicaron que los cierres totales al paso se ubicaron en las cercanías del poblado denominado Los Zapotes.

Asimismo, las interrupciones al flujo vehicular se extendieron hacia la bifurcación que conduce a La Esperanza, afectando de igual manera los alrededores del sector conocido como El Paso y los tramos que corresponden directamente a la franja de Emiliano Zapata.

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Dicha situación provocó que una gran cantidad de usuarios de las carreteras y choferes de diversas unidades quedaran completamente inmovilizados durante un lapso considerable de tiempo.

Los viajeros se vieron imposibilitados para continuar con sus trayectos cotidianos debido a las barricadas vehiculares improvisadas por los transgresores de la ley, lo que generó un colapso en la infraestructura de transporte local.

Vigilancia en caminos bloqueados

Tras la crisis vial y los reportes ciudadanos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, junto con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, llegaron a los puntos afectados para iniciar recorridos de vigilancia y liberar los caminos bloqueados. El despliegue de los agentes se mantiene en la región para vigilar los tramos carreteros y evitar nuevos incidentes en el municipio.

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Por otra parte, las dependencias de seguridad pública no han emitido información oficial que confirme la detención de personas vinculadas a los enfrentamientos. Asimismo, los reportes oficiales preliminares no registran víctimas mortales ni personas lesionadas por las balaceras, mientras las corporaciones continúan con las acciones operativas en la zona de conflicto.