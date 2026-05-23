Fuerte explosión despierta a vecinos de Tultepec por acumulación de pirotecnia cerca de San Pablito

Durante las primeras horas de este día, las personas que habitan en las inmediaciones del tradicional mercado de cohetes de San Pablito vivieron momentos de intensa alarma. La explosión, originada en un depósito dedicado al resguardo de productos pirotécnicos rompió con la tranquilidad de la población mientras dormía.

El reloj marcaba aproximadamente las 03:00 horas cuando una serie de detonaciones en cadena interrumpió el descanso de las familias locales. La fuerza de las ondas expansivas se sintió de forma inmediata en las viviendas de los alrededores.

De acuerdo con los testimonios recabados entre los colonos, la potencia de las detonaciones provocó que tanto los accesos principales como los cristales de las residencias vibraran con fuerza, lo que obligó a muchos a abandonar sus camas para averiguar el origen del estruendo.

🚨#Impactante | Explota bodega de pirotecnia en Tultepec, Edomex



La madrugada del sábado 23 de mayo explotó una bodega de pirotecnia cerca del tianguis de San Pablito. El estruendo despertó a los vecinos quienes alertaron a las autoridades. A pesar de la desgracia, no se… pic.twitter.com/lvehooLFCO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

Ante las múltiples alertas y los llamados de auxilio por parte de la comunidad, el cuerpo de bomberos del municipio se desplazó con prontitud hacia el sitio del percance.

Al arribar al punto del siniestro, los vulcanos se enfocaron en realizar las maniobras pertinentes para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera a los terrenos colindantes, logrando mitigar el peligro tras un periodo de intenso trabajo en el área afectada.

El reporte posterior emitido por las corporaciones que atendieron la contingencia trajo alivio a la demarcación, ya que las revisiones en la zona confirmaron que ninguna persona resultó afectada en su integridad física.

Las autoridades ratificaron de manera oficial que el saldo del siniestro se mantuvo en cero víctimas, por lo que no se registraron ciudadanos con heridas ni pérdidas humanas que lamentar tras el incidente.

Origen de la explosión sería factor humano; se investiga

Respecto a los factores que desencadenaron la emergencia en el almacén de cohetes, las primeras indagatorias apuntan de forma directa a un factor humano.

Los datos preliminares recolectados en el lugar de los hechos señalan que una inadecuada manipulación de los componentes químicos y la pólvora resguardada en el inmueble habría sido el detonante principal del desastre.

Las condiciones deficientes en el trato de estos materiales inflamables provocaron la reacción inicial que derivó tanto en las detonaciones consecutivas como en el posterior incendio de la estructura.

El área quedó bajo supervisión para asegurar que no existieran riesgos latentes para la población civil que habita en los sectores habitacionales cercanos a este importante núcleo de comercio pirotécnico regional.

