Rescatan a estadounidense secuestrado en Jalisco; hay un detenido

Un operativo conjunto entre autoridades de Jalisco y corporaciones federales permitió el rescate de un ciudadano estadounidense que había sido secuestrado en una zona serrana entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío.

La movilización ocurrió la mañana de este viernes 22 de mayo y contó con la participación de elementos de la Fiscalía de Jalisco, Secretaría de Seguridad estatal, SEDENA y Guardia Nacional, luego de una denuncia presentada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El despliegue sorprendió a habitantes de la región debido a la presencia de aeronaves, patrullajes y equipos especiales que recorrieron distintos puntos de difícil acceso en la zona.

🚨Voy con información de última hora.



Policías de Jalisco y militares rescataron un ciudadano estadounidense y detienen a un presunto secuestrador, en una zona serrana, en los límites de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, en la Región Centro.



El despliegue derivó de una alerta… pic.twitter.com/nw4985h3Sd — Irving (@IrvingPineda) May 22, 2026

¿Cómo fue el rescate del ciudadano estadounidense en Jalisco?

De acuerdo con las autoridades, la operación comenzó después de que el FBI solicitara apoyo urgente para localizar a un ciudadano de Estados Unidos que se encontraba privado de la libertad en territorio jalisciense.

Tras varios trabajos de inteligencia y seguimiento, las corporaciones lograron ubicar el punto donde mantenían retenida a la víctima. La acción se realizó en una región serrana ubicada entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío, una zona complicada por su geografía y accesos limitados.

Durante el operativo se utilizaron helicópteros y equipos tácticos especializados para ingresar al área y asegurar el rescate sin poner en riesgo la vida de la víctima.

Las autoridades confirmaron que el ciudadano estadounidense fue localizado ileso y recibió atención inmediata tras ser liberado.

Detienen a presunto implicado en el secuestro de estadounidense

Además del rescate, las fuerzas de seguridad lograron detener a un hombre presuntamente relacionado con el secuestro.

Aunque hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre su identidad o posible grupo criminal al que pertenecería, las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso y determinar si hay más personas involucradas.

La Fiscalía de Jalisco informó que la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones encabezó parte de las labores de inteligencia que permitieron concretar el operativo.

FBI pidió apoyo a autoridades mexicanas

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la intervención directa del FBI en el caso. La agencia estadounidense emitió una denuncia y solicitó colaboración inmediata a las autoridades mexicanas para ubicar a la víctima.

La coordinación entre instituciones mexicanas y estadounidenses fue clave para lograr el rescate en pocas horas y evitar que la situación terminara de manera trágica.

Habitantes de comunidades cercanas reportaron intensa presencia de patrullas, sobrevuelos de helicópteros y movimientos de fuerzas federales durante gran parte de la mañana.

