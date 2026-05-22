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Rescatan a estadounidense secuestrado en Jalisco; hay un detenido

El despliegue para rescatar a un ciudadano estadounidense secuestrado en Jalisco, incluyó helicópteros y fuerzas especiales, la víctima fue encontrada sana y salva.

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FBI y autoridades de Jalisco rescatan a ciudadano de estadounidense secuestrado|FGE y Azteca Noticias

Escrito por: Oscar Morales

Un operativo conjunto entre autoridades de Jalisco y corporaciones federales permitió el rescate de un ciudadano estadounidense que había sido secuestrado en una zona serrana entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío.

La movilización ocurrió la mañana de este viernes 22 de mayo y contó con la participación de elementos de la Fiscalía de Jalisco, Secretaría de Seguridad estatal, SEDENA y Guardia Nacional, luego de una denuncia presentada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El despliegue sorprendió a habitantes de la región debido a la presencia de aeronaves, patrullajes y equipos especiales que recorrieron distintos puntos de difícil acceso en la zona.

¿Cómo fue el rescate del ciudadano estadounidense en Jalisco?

De acuerdo con las autoridades, la operación comenzó después de que el FBI solicitara apoyo urgente para localizar a un ciudadano de Estados Unidos que se encontraba privado de la libertad en territorio jalisciense.

Tras varios trabajos de inteligencia y seguimiento, las corporaciones lograron ubicar el punto donde mantenían retenida a la víctima. La acción se realizó en una región serrana ubicada entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío, una zona complicada por su geografía y accesos limitados.

Durante el operativo se utilizaron helicópteros y equipos tácticos especializados para ingresar al área y asegurar el rescate sin poner en riesgo la vida de la víctima.

Las autoridades confirmaron que el ciudadano estadounidense fue localizado ileso y recibió atención inmediata tras ser liberado.

Detienen a presunto implicado en el secuestro de estadounidense

Además del rescate, las fuerzas de seguridad lograron detener a un hombre presuntamente relacionado con el secuestro.

Aunque hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre su identidad o posible grupo criminal al que pertenecería, las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso y determinar si hay más personas involucradas.

La Fiscalía de Jalisco informó que la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones encabezó parte de las labores de inteligencia que permitieron concretar el operativo.

FBI pidió apoyo a autoridades mexicanas

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la intervención directa del FBI en el caso. La agencia estadounidense emitió una denuncia y solicitó colaboración inmediata a las autoridades mexicanas para ubicar a la víctima.

La coordinación entre instituciones mexicanas y estadounidenses fue clave para lograr el rescate en pocas horas y evitar que la situación terminara de manera trágica.

Habitantes de comunidades cercanas reportaron intensa presencia de patrullas, sobrevuelos de helicópteros y movimientos de fuerzas federales durante gran parte de la mañana.

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